Міндовкілля просить повідомляти про випадки загибелі дельфінів: куди звертатися

Військові дії росіян продовжують завдавати шкоди довкіллю та екології, зокрема – у морському середовищі. Вже зареєстровано понад тисячу випадків загиблих дельфінів.

Що робити у разі, якщо побачили тіло дельфіна, пояснили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Майже тисяча випадків загиблих дельфінів зафіксована по усьому узбережжю Чорного моря. В Україні, Болгарії та Туреччині.

Скільки тварин постраждали – наразі складно передбачити, адже науковці не мають доступу до повноцінного дослідження Чорного та Азовського морів", – зазначили у Міністерстві.

У відомстві додали, що в Одеській прокуратурі вже порушили низку кримінальних справ щодо масового екоциду дельфінів у Чорному морі.

Кожен громадянин України може допомогти зібрати докази злочинів росіян проти довкілля, повідомивши про загибель морських ссавців.

Для цього необхідно повідомити науковцям Українського наукового центру екології моря та Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України про нові випадки загибелі дельфінів. Це можна зробити, зателефонувавши за номерами:

067 390 0118 (WhatsApp, Telegram),

095 548 6553 (WhatsApp, Telegram, Viber),

063 970 1500 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Важливо вказати місце знахідки (координати) та прикріпити фотографії загиблого дельфіна.

У Міністерстві наголошують, що торкатися тіл померлих дельфінів не варто, бо вони можуть бути джерелом інфекції.