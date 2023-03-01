У МОН назвали заробітну плату Шкарлета

Заробітна плата очільника МОН Сергія Шкарлета під час війни дещо зросла.

Про це свідчать дані, які надало Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит журналістки "Української правди".

Порівняно з січнем минулого року, заробітна плата глави МОН зросла майже на 7 тисяч гривень.

За січень 2023-го Шкарлет отримав 70,7 тис. грн., тоді як рік тому зарплата за цей період становила 63,8 тис. грн. без урахування військового збору та податку на доходи фізичних осіб.

Посадовий оклад минулого року становив 54,4 тис. гривень, цьогоріч – 55,5 тис. гривень.

Заробітна плата міністра включає, зокрема, надбавку за таємність (компенсація за доступ до державної таємниці), у розмірі 8,3 тисячі гривень (у 2022-му – 8,1 тис. грн.).

За дні відряджень у січні 2023 року Сергій Шкарлет отримав 23, 4 тис. грн. (торік сума становила 16,7 тис. грн.)

Загальний розмір зарплати міністра за січень цього року становив 87, 8 тис. грн. ( минулого – 79, 3 тис. грн.)

З цієї суми 1,3 тис. грн пішли на військовий збір і 15, 8 тис. грн – на ПДФО (торік – 1,2 тис. грн. та 14,3 тис. грн. відповідно

Нагадаємо, середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.