У МОН назвали заробітну плату Шкарлета

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
Ольга Кириленко журналістка УП
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1 березня 2023

Заробітна плата очільника МОН Сергія Шкарлета під час війни дещо зросла. 

Про це свідчать дані, які надало Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит журналістки "Української правди".

Порівняно з січнем минулого року, заробітна плата глави МОН зросла майже на 7 тисяч гривень. 

За січень 2023-го Шкарлет отримав 70,7 тис. грн., тоді як рік тому зарплата за цей період становила 63,8 тис. грн. без урахування військового збору та податку на доходи фізичних осіб. 

    Фото: Syda_Productions/Depositphotos 

Посадовий оклад минулого року становив 54,4 тис. гривень, цьогоріч – 55,5 тис. гривень.

Заробітна плата міністра включає, зокрема, надбавку за таємність (компенсація за доступ до державної таємниці), у розмірі 8,3 тисячі гривень (у 2022-му – 8,1 тис. грн.).

За дні відряджень у січні 2023 року Сергій Шкарлет отримав 23, 4 тис. грн. (торік сума становила 16,7 тис. грн.)

Загальний розмір зарплати міністра за січень цього року становив 87, 8 тис. грн. ( минулого – 79, 3 тис. грн.)

З цієї суми 1,3 тис. грн пішли на військовий збір і 15, 8 тис. грн – на ПДФО (торік – 1,2 тис. грн. та  14,3 тис. грн. відповідно 

Нагадаємо, середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.

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