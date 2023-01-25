40% українців вважають оптимальною зарплату для військових, які воюють

40% опитаних українців вважають оптимальним нинішній рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

34% респондентів вважають ці суми нижчими, ніж потрібно, а 8% – вищими. Не змогли оцінити – 18%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Мінветеранів.

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Зарплату військових, які служать в тилу, половина респондентів оцінила як оптимальну.

13% українців вважають її занизькою, 11% – надто високою, а 25% не змогли оцінити.

"У порівнянні із опитуванням у серпні 2022 року не спостерігається різких змін щодо оцінки розміру зарплати військових згаданих категорій", – кажуть соціологи.

Нагадаємо, зарплата бійців, які воюють, має становити до 100 тисяч грн на місяць. А військові, які не беруть безпосередню участь у бойових діях, мають отримувати до 30 тисяч грн.

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В Україні зменшилася кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами російсько-української війни: у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 – 53%.

26% українців вважають, що держава не виконує свої зобов’язання перед ветеранами. Цієї думки частіше дотримуються мешканці західних регіонів, представники середнього та старшого покоління, а також близькі тих, хто воював в АТО і не воює сьогодні.

Ризики та проблеми ветеранів

Соціологи також розпитали українців про проблеми, які можуть спіткати ветеранів російсько-української війни після їхнього повернення додому.

Основними проблемами українці вважають конфлікти у сім’ї/родині (54%), відсутність роботи (53%) та зловживання алкоголем чи наркотиками (51%).

Переважна більшість людей вважає ризики самогубств та порушення законів малоймовірними для ветеранів.

У порівнянні з опитуванням у серпні збільшилася кількість тих, хто вбачає ризики виникнення конфліктів у родинах та зловживання алкоголем чи наркотиками.

Більш гостро наявність проблеми конфлікті у сім’ї, чи зловживання алкоголем або наркотиками відчувають близькі ветеранів АТО, які воювали і воюють зараз. Стосовно безробіття – близькі тих, хто вже не воюють.

Про ризики виникнення конфліктів у сім’ї та відсутність роботи для ветеранів частіше говорили жінки. Про ризики алкоголізму, наркозалежності або порушення законів – чоловіки.

61% опитаних відзначили, що вони не поінформовані про проблеми ветеранів, а 37% – поінформовані.

Серед головних проблем, з якими ветерани стикаються найчастіше, відносна більшість визначили психічні розлади (40%).

Від 23% до 29% головними проблемами вважають труднощі з оформленням пільг, пошуком роботи, отриманням медичної допомоги, нерозуміння суспільства.

Про конфлікти з близькими та родиною, алкогольну чи наркотичну залежність як проблеми ветеранів говорили по 14% опитаних.

Дослідження проводилося з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 14-16 січня 2023 року. Його профінансувала Соціологічна група "Рейтинг".

В опитуванні взяла участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3.1%.