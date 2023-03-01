Коли на Землі очікуються магнітні бурі? Прогноз науковців на березень

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

Науковці прогнозують, що у березні може бути 5 магнітних бурь. 

Це пов’язано з тим, що коли Сонце викидає потоки заряджених частинок, змінюється магнітне поле Землі.

Перша магнітна буря очікується 6 березня, про що свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

У Центрі зазначають, що сонячна активність зберігатиметься на високому рівні 1, 5, 7, 15 та 25 березня.

 Фото: vampy1/Depositphotos

Очікується, що у ці дні на Сонці відбудуться середні і потужні спалахи, що певною мірою впливає на Землю.

При цьому науковці попереджають, що довготривалі прогнози не є достовірними і можуть змінюватися. 

Нагадаємо, магнітні бурі через певні зміни у геомагнітному полі Землі можуть спричинити перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. 

Зокрема, можуть з'явитися головний біль, запаморочення, нудота, біль у суглобах, втома та безсоння.

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