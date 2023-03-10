Вихователька з Рівненщини, яку звільнили за фото в купальнику, знову перемогла у суді

Звільнену через "аморальну поведінку" виховательку дитячого садка "Дивосвіт" в селі Бугаївка на Рівненщині Віту Черешньовську поновлять на посаді. Також їй зобов’язані виплатити понад 100 тисяч гривень за вимушений прогул та 20 тисяч – за моральну шкоду.

Жінка вже вдруге перемогла на суді. Про це йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

У 2017 році завідувачка дитсадка звільнила жінку за аморальні, на її думку, фото у купальнику на відпочинку з чоловіком, які та розмістила в соцмережах.

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Тоді Віті Черешньовській вдалося довести у суді, що звільнили її безпідставно, та поновитися на роботі.

"Аморальне фото" через яке виховательку звільнили з роботи. Фото: радіо "Трек"

Однак завідувачка звільнила її повторно – знову за "аморальну поведінку" та ще один пункт – "прогул". Тому вихователька вирішила повторно звертатися до суду.

6 березня Радивилівський районний суд визнав звільнення виховательки неправильним, а саму жінку назвав звільненою під час ліквідації закладу.

Щодо звільнення виховательки, суд також ухвалив рішення про наявність ознак складу кримінального правопорушення.

"Очікувалося, знаєте, емоційно більшого за ці шість років. Важко було це все пережити. Я і вагітною ходила на засідання суду. І різні емоційні ситуації були, адже на мене писали всілякі "гадості", – розповіла вихователька, Суспільному.

Віта Черешньовська. Фото: радіо "Трек"

З її слів, не було сумнівів, що перемога буде за нею. Та спокою на душі не має, оскільки образа все одно залишиться назавжди.

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Перше рішення суду, зі слів постраждалої, виконане не було.

"Мені не дали навіть до моїх повноважень приступити, мали б мені дати пропрацювати хоча б один день", – сказала Віта Черешньовська.

Нагадаємо, на Київщині затримали виховательку, яку підозрюють у катуванні дітей, позбавлених батьківської опіки.