"Пив" сніг та їв цукерки: у США 81-річний чоловік дивом вижив 6 днів у сніговому заметі

81-річний Джеррі Журе 24 лютого вирушив додому з гірського будинку, але по дорозі потрапив у снігову бурю. Чоловік провів у засніженому авто 6 днів, харчуючись лише снеками.

28 лютого офіс шерифа округу Іньо отримав повідомлення про особу, що зникла безвісти. Пошуково-рятувальні роботи запланували на наступний день, але через негоду їх довелось відкласти.

Джеррі їхав зі штату Каліфорнія додому в штат Невада. У ясний день поїздка займає близько трьох годин. Під час їзди Журе випадково звернув на меншу дорогу, і його позашляховик застряг біля перевалу Гілберт, повідомляє CNN.

Чоловік не зміг самотужки повернути авто на дорогу, бо висота снігу подекуди сягала 90 см.

Фото: Inyo County Sheriff's Office

За словами онука, математик і колишній співробітник NASA був погано підготовлений до погоди, одягнений лише в легку вітрівку. У авто він мав легку ковдру та готельний рушник.

Проте, чоловік був доволі обачливим: він економив бензин і батарею автомобіля, лише періодично вмикаючи позашляховик, щоб погрітися.

81-річний Журе вижив завдяки запису цукерок, печива та круасанів, які мав у машині. Час від часу він опускав вікно, щоб "поласувати" снігом.

На третій день акумулятор авто все ж таки розрядився, а одне з вікон авто лишилось прочиненим.

2 березня рятувальникам вдалось запінгувати сигнал мобільного Джеррі, і там чином звузити зону пошуку.

Рятувальники розчищають сніг

Після кількох годин пошуків, гелікоптер полетів на заправку. Пілот побачив щось схоже на великий камінь. Він опустив гвинтокрил нижче і виявив, що це автівка, а з віконця Джеррі махав їм рукою.

81-річного чоловіка взяли на борт, щоб доставити до лікарні. Кажуть, він лишався в доброму гуморі і постійно усміхався, адже це був його перший політ на гелікоптері.

Онук Крістіан зазначив, що його дідусь пробув у лікарні лише кілька годин і не мав ознак переохолодження.

"Медсестри були шоковані тим, наскільки добре збережені його життєво важливі функції", – сказав молодший Журе.

Після виходу з лікарні Журе повернули до гірського будинку, а звідти йому довелось добиратися додому до дружини автобусом.