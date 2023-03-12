В Ірані понад 100 людей затримали за підозрою в отруєнні школярок

В Ірані затримали понад 100 людей у зв'язку зі справою про отруєння школярок – восени сотні дівчат потрапили до лікарень через отруєння "невідомими газами".

Про це заявило Міністерство внутрішніх справ Ірану, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

У МВС кажуть, що заарештували підозрюваних з Тегерану, провінцій (останів) Кум, Занджан, Хузестан, Хамедан, Фарс, Гілян, Західний Азарбайджан, Східний Азарбайджан, Курдистан і Хорасан-Разаві.

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"Початкове розслідування показує, що деякі з цих людей з пустощів або авантюризму, з метою закриття класів і під впливом створеної психологічної атмосфери вжили таких заходів, як використання нешкідливих і смердючих речовин", – каже офіційний Іран.

Серед заарештованих нібито є особи, які мали "ворожі мотиви, намагалися посіяти страх і жах серед людей і студентів, закрити школи і посіяти песимізм" щодо ісламського істеблішменту.

Школярки стали однією з рушійних сил протестів, які сколихнули Іран. Фото з соцмереж

Влада Ірану заявила, що веде розслідування для виявлення можливих зв'язків з "терористичними організаціями", як-от "Моджахедін-е хальк" (організація "Народних моджахедів Ірану").

Слідство у справі про отруєння триватиме до отримання остаточного результату, додають в МВС.

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У заяві також йдеться, що кількість отруєнь зменшується протягом останніх кількох днів.

Нагадаємо, перші отруєння школярок зафіксували в листопаді у священному для шиїтів місті Кум. Згодом інциденти поширилися на 25 з 31 провінції Ірану.

Сотні дівчат госпіталізували з отруєнням "невідомими газами": вони скаржились на нудоту, головний біль, кашель, утруднене дихання, прискорене серцебиття, оніміння та біль у руках або ногах.

Через це батьки забирали дітей з шкіл і виходили на акції протесту.

Іранські політики звинувачують в отруєннях релігійні групи, які виступають проти освіти дівчат. Однак деякі активісти підозрюють саму владу Ірану в організації отруєнь з метою помсти за демонстрації.

Школярки були однією з рушійних сил протестів, які сколихнули Іран минулого року після вбивства силовиками Махси Аміні. Дівчата брати участь у мітингах, знімали хіджаби та зривали портрети диктатора у класах.

6 березня іранський лідер аятола Алі Хаменеї закликав "серйозно зайнятися" проблемою отруєння учнів. Він заявив, що це "непростимий злочин", за який має бути смертна кара у разі доведення.