В Ірані понад 100 людей затримали за підозрою в отруєнні школярок

В Ірані затримали понад 100 людей у зв'язку зі справою про отруєння школярок – восени сотні дівчат потрапили до лікарень через отруєння "невідомими газами".
Про це заявило Міністерство внутрішніх справ Ірану, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.
У МВС кажуть, що заарештували підозрюваних з Тегерану, провінцій (останів) Кум, Занджан, Хузестан, Хамедан, Фарс, Гілян, Західний Азарбайджан, Східний Азарбайджан, Курдистан і Хорасан-Разаві.
"Початкове розслідування показує, що деякі з цих людей з пустощів або авантюризму, з метою закриття класів і під впливом створеної психологічної атмосфери вжили таких заходів, як використання нешкідливих і смердючих речовин", – каже офіційний Іран.
Серед заарештованих нібито є особи, які мали "ворожі мотиви, намагалися посіяти страх і жах серед людей і студентів, закрити школи і посіяти песимізм" щодо ісламського істеблішменту.
Читайте також: Знімають хіджаби та обрізають волосся. Іран сколихнули протести через смерть 22-річної дівчини, яку затримала "поліція моралі"
|Школярки стали однією з рушійних сил протестів, які сколихнули Іран. Фото з соцмереж
Влада Ірану заявила, що веде розслідування для виявлення можливих зв'язків з "терористичними організаціями", як-от "Моджахедін-е хальк" (організація "Народних моджахедів Ірану").
Слідство у справі про отруєння триватиме до отримання остаточного результату, додають в МВС.
У заяві також йдеться, що кількість отруєнь зменшується протягом останніх кількох днів.
Нагадаємо, перші отруєння школярок зафіксували в листопаді у священному для шиїтів місті Кум. Згодом інциденти поширилися на 25 з 31 провінції Ірану.
Сотні дівчат госпіталізували з отруєнням "невідомими газами": вони скаржились на нудоту, головний біль, кашель, утруднене дихання, прискорене серцебиття, оніміння та біль у руках або ногах.
Через це батьки забирали дітей з шкіл і виходили на акції протесту.
Іранські політики звинувачують в отруєннях релігійні групи, які виступають проти освіти дівчат. Однак деякі активісти підозрюють саму владу Ірану в організації отруєнь з метою помсти за демонстрації.
Школярки були однією з рушійних сил протестів, які сколихнули Іран минулого року після вбивства силовиками Махси Аміні. Дівчата брати участь у мітингах, знімали хіджаби та зривали портрети диктатора у класах.
6 березня іранський лідер аятола Алі Хаменеї закликав "серйозно зайнятися" проблемою отруєння учнів. Він заявив, що це "непростимий злочин", за який має бути смертна кара у разі доведення.
Читайте також: В Ірані силовики вбили 16-річну школярку за відмову співати провладний гімн