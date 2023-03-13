Росіяни скасують обов’язкове вивчення української в окупованій частині Запорізькій області – РосЗМІ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада планує скасувати обов’язкове вивчення української мови з нового навчального року.

Про це повідомила так звана "міністерка" освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова, пишуть російські видання ТАСС та "Коммерсантъ".

Окупанти стверджують, що вересня 2023 року батьки зможуть обрати, яку мову – російську чи українську – вивчатимуть їхні діти як рідну.

"Цього навчального року українська мова обов'язкова для всіх, діти вчать її протягом трьох годин на тиждень. З 1 вересня 2022 року, за програмою, вона була рідною мовою, але після (псевдореферендуму – ред.) референдуму, згідно із законами Російської федерації , кожна людина може вибрати, яку мову вона вивчатиме як рідну", – сказала Шапурова.

За її словами, діти, які оберуть російську, з нового навчального року матимуть дев'ять годин на тиждень російської мови та літератури, а української не матимуть взагалі.

Окупаційна влада повідомляє, що обрати мову батьки мають до 1 травня.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни не змогли організувати навчальний процес.