Не працює жодна школа: як навчаються діти в окупованому Сєвєродонецьку

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни не змогли організувати навчальний процес. Натомість діти раз на тиждень приходять до школи, щоб отримати завдання.

У такому форматі учні займаються від початку навчального року, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Від початку навчального року в місті не працює жодна школа, а діти зустрічаються з вчителем кілька хвилин на тиждень.

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"Упродовж усього навчального року діти раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання на паперових носіях, виконують його вдома та повертають вчителю для перевірки", – йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації також кажуть, що перевести дітей на дистанційне навчання неможливо, адже в місті немає інтернет-зв’язку.

"Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку загарбники не полагодили, а якості мобільного не вистачало для навчання. Хоча і його в місті немає кілька тижнів. А останні кілька днів туди й не додзвонишся, бо все відключено через боротьбу з партизанами", – пишуть в ОВА.

Нагадаємо, під окупацією Сєвєродонецьк перебуває вдруге. Вперше росіяни окупували територію у квітні 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення у червні 2022 року ворог вдруге захопив місто.

Раніше ми розповідали, що у тимчасово окупованому Маріуполі залишаються понад 11 тисяч дітей шкільного віку.

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