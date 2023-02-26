Не працює жодна школа: як навчаються діти в окупованому Сєвєродонецьку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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26 лютого 2023

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни не змогли організувати навчальний процес. Натомість діти раз на тиждень приходять до школи, щоб отримати завдання.

У такому форматі учні займаються від початку навчального року, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Від початку навчального року в місті не працює жодна школа, а діти зустрічаються з вчителем кілька хвилин на тиждень. 

"Упродовж усього навчального року діти раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання на паперових носіях, виконують його вдома та повертають вчителю для перевірки", – йдеться в повідомленні. 

Фото: cherriesjd/Depositphotos

У військовій адміністрації також кажуть, що перевести дітей на дистанційне навчання неможливо, адже в місті немає інтернет-зв’язку. 

"Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку загарбники не полагодили, а якості мобільного не вистачало для навчання. Хоча і його в місті немає кілька тижнів. А останні кілька днів туди й не додзвонишся, бо все відключено через боротьбу з партизанами", – пишуть в ОВА.

Нагадаємо, під окупацією Сєвєродонецьк перебуває вдруге. Вперше росіяни окупували територію у квітні 2014 року. 

Після початку повномасштабного вторгнення у червні 2022 року ворог вдруге захопив місто. 

Раніше ми розповідали, що у тимчасово окупованому Маріуполі залишаються понад 11 тисяч дітей шкільного віку. 

Маріупольська міська рада також показала, як окупанти "відновили" навчальний процес – уроки проходять не у класах, а в коридорах.

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