МОН припинило співпрацю з Parimatch

Міністерство освіти та науки України припинило співпрацю з букмекерською підсанкційною конторою Parimatch Foundation.

Меморандум про співпрацю розірвали через застосування спеціальних економічних та інших обмежень щодо компанії, повідомляють у МОН.

"Припинення Меморандуму набирає чинності з дати отримання письмового повідомлення відповідними сторонами.

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Лист від МОН щодо припинення співпраці надіслано до представництва Parimatch Foundation в Україні", – йдеться у заяві МОН.

Фото: AndreyPopov Depositphotos

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, зокрема, щодо компанії Parimatch.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до МОН із закликликом розірвати співпрацю відомства з букмекерською компанією Parimatch Foundation та афілійованими з нею структурами.