Вбитий за гасло "Слава Україні": що відомо про страченого росіянами Олександра Мацієвського

6 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив в російський полон.

Перед розстрілом український боєць промовив "Слава Україні!".

12 березня СБУ встановила особу бійця. Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Чоловік народився 10 травня 1980 року у Молдові, мав громадянство цієї країни. Там він закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася на батьківщину до Ніжина.

Фото: СБУ

До лютого 2022 року чоловік працював електромеханіком у Києві.

"Працював в Команді ВДНГ черговим електромонтером з обслуговування електроустановок IV розряду. Був дуже привітним веселим хорошим хлопцем, працелюбним спеціалістом", – написав генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін після смерті співробітника.

"Для Сашка у житті не було порожніх авторитетів. Тим, кого не поважає, він міг легко вказати на шлях вслід за російським кораблем", – розповів колега Олександра.

З першого дня повномасштабної агресії Росії Мацієвський добровольцем пішов до Ніжинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Спочатку він допомагав робити укріплення, чатував на блокпосту, готував "коктейлі Молотова" – пляшки з запалювальною сумішшю. 11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони.

Олександра Мацієвського призначили снайпером.

29 грудня він востаннє зателефонував матері й сказав, що "ніколи не здасться в полон".

Фото: СБУ

67-річна мати бійця Параска Демчук зізналася, що після побаченого відео з сином не могла спати.

"Це важко. Я побачила, як загинув мій син. І характер мого сина: стійкого, незламного. Він навіть вночі міг казати "Слава Україні"", – розказала жінка "Суспільному".

За словами побратимів Олександра, 30 грудня 2022 року на околицях Соледару Мацієвський і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника.

"Мацієвський мав сильний та безпринципний характер так само, як і інші хлопці. Я думаю, кожен з них сказав би те саме", – зазначив командир підрозділу в коментарі "Українській правді. Життя".

30 грудня о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з бійцями зник.

З кінця грудня Мацієвський вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Фото: СБУ

Як вдалося встановити СБУ, чоловіка розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

14 лютого 2023 року військового поховали у Ніжині.

"Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!" – написав голова СБУ Василь Малюк.

Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України посмертно.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.