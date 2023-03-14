Львівські медики врятували підлітка з Бахмута, якому на голову під час обстрілу впала стеля

16-річний Роман з Бахмута разом з рідними ледве не загинув у власному будинку. Родині вдалося вибратися з-під завалів, однак хлопець отримав мінно-вибухову травму руки.

Історію Романа розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Будинок хлопця обстріляли о 02:30, коли люди, користуючись хвилинами тиші, намагалися заснути після недавніх обстрілів.

Дім почало трясти, а за мить на голову хлопцю впала стеля.

Рома з Бахмута

Закривавленому підлітку з травмою голови і руки дивом вдалося вибрався з-під завалів. Родичі також врятувалися. Будинок, де вони мешкали, згорів.

У юнака – мінно-вибухова травма правої кисті

Постраждалу родину спочатку госпіталізували до лікарні Краматорська, а потім Рому транспортували до Національного реабілітаційного центру "Незламні" Першого медоб’єднання Львова.

Стан підлітка суттєво поліпшився. Його відпустили з лікарні на амбулаторне лікування

У юнака – мінно-вибухова травма правої кисті, відкритий косий перелом двох пальців з довгою лінією зламу та дефекти шкіри.

У Львові гіпсову пов’язку Роми змінили на зручніший ортез

У Львові гіпсову пов’язку Ромі змінили на зручніший ортез, а щоб загоїти дефекту поверхні руки, лікарі використали штучні епідермальні лоскути.

Наразі, за словами медиків, стан підлітка суттєво поліпшився. Його відпустили з лікарні на амбулаторне лікування.

"І хоча Роминого будинку більше немає, а за рідне місто точаться запеклі бої, він з родиною мріє якнайшвидше повернутися у Бахмут. Незламний хлопець хоче жити у своєму незламному місті", – кажуть у лікарні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.