Кліматологи зафіксували найнижчий рівень льоду навколо Антарктиди за 45 років

У лютому 2023 року морський лід навколо Антарктиди сягнув мінімуму за останні 45 років.

Про це свідчать дані із супутників, повідомили у Службі з питань зміни клімату Copernicus.

"Наші останні дані показують, що морський лід навколо Антарктиди досяг найнижчого рівня за 45 років супутникових даних.

Ці умови низького рівня морського льоду можуть мати важливі наслідки для стабільності антарктичного шельфового льоду і, зрештою, для глобального підвищення рівня моря", – заявила заступниця директора відомства Саманта Берджесс.

Вона додала, що полярні крижані шапки є індикаторами кліматичної кризи.

У звіті також йдеться про те, що у лютому 2023 року антарктичний морський лід опустився нижче середньомісячного показника на 34%. Та досяг найнижчої місячної площі вперше з 2017 року.

Концентрація арктичного морського льоду була найнижчою за середню в Баренцевому морі та регіоні Шпіцберген.

Крім цього, площа арктичного морського льоду була на 4% нижчою за середню. Попередній мінімум також встановлений за супутниковими даними у лютому 2016 та 2017 року.

Нагадаємо, що про зима 2023 – рекордно тепла. Наприклад, у столиці зафіксували температурний максимум вперше з 1881 року.

А в Антарктиді про потепління свідчить "цвітіння" снігу, яке обумовлене зміною кольору водоростей.

До слова, штучний інтелект підрахував, що Земля досягне критичної позначки потепління приблизно за 10 років.