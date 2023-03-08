Кліматологи зафіксували найнижчий рівень льоду навколо Антарктиди за 45 років

У лютому 2023 року морський лід навколо Антарктиди сягнув мінімуму за останні 45 років.

Про це свідчать дані із супутників, повідомили у Службі з питань зміни клімату Copernicus.

"Наші останні дані показують, що морський лід навколо Антарктиди досяг найнижчого рівня за 45 років супутникових даних.

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Ці умови низького рівня морського льоду можуть мати важливі наслідки для стабільності антарктичного шельфового льоду і, зрештою, для глобального підвищення рівня моря", – заявила заступниця директора відомства Саманта Берджесс.

Вона додала, що полярні крижані шапки є індикаторами кліматичної кризи.

У звіті також йдеться про те, що у лютому 2023 року антарктичний морський лід опустився нижче середньомісячного показника на 34%. Та досяг найнижчої місячної площі вперше з 2017 року.

Концентрація арктичного морського льоду була найнижчою за середню в Баренцевому морі та регіоні Шпіцберген.

Крім цього, площа арктичного морського льоду була на 4% нижчою за середню. Попередній мінімум також встановлений за супутниковими даними у лютому 2016 та 2017 року.

Нагадаємо, що про зима 2023 – рекордно тепла. Наприклад, у столиці зафіксували температурний максимум вперше з 1881 року.

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А в Антарктиді про потепління свідчить "цвітіння" снігу, яке обумовлене зміною кольору водоростей.

До слова, штучний інтелект підрахував, що Земля досягне критичної позначки потепління приблизно за 10 років.