Кліматологи зафіксували найнижчий рівень льоду навколо Антарктиди за 45 років

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2181
8 березня 2023

У лютому 2023 року морський лід навколо Антарктиди сягнув мінімуму за останні 45 років.

Про це свідчать дані із супутників, повідомили у Службі з питань зміни клімату Copernicus.

"Наші останні дані показують, що морський лід навколо Антарктиди досяг найнижчого рівня за 45 років супутникових даних. 

Ці умови низького рівня морського льоду можуть мати важливі наслідки для стабільності антарктичного шельфового льоду і, зрештою, для глобального підвищення рівня моря", – заявила заступниця директора відомства Саманта Берджесс.

 Фото: AlexGukBO/Depositphotos

Вона додала, що полярні крижані шапки є індикаторами кліматичної кризи. 

У звіті також йдеться про те, що у лютому 2023 року антарктичний морський лід опустився нижче середньомісячного показника на 34%. Та досяг найнижчої місячної площі вперше з 2017 року.

Концентрація арктичного морського льоду була найнижчою за середню в Баренцевому морі та регіоні Шпіцберген.

Крім цього, площа арктичного морського льоду була на 4% нижчою за середню. Попередній мінімум також встановлений за супутниковими даними у лютому 2016 та 2017 року.

Нагадаємо, що про зима 2023 – рекордно тепла. Наприклад, у столиці зафіксували температурний максимум вперше з 1881 року.

А в Антарктиді про потепління свідчить "цвітіння" снігу, яке обумовлене зміною кольору водоростей. 

До слова, штучний інтелект підрахував, що Земля досягне критичної позначки потепління приблизно за 10 років. 

Читайте також: Як "роблять погоду" на станції "Академік Вернадський"


Реклама:


 1440
КУЛЬТУРА

"Це толока, де музейники самі рятують себе і українську спадщину": Ініціаторка Музейного кризового центру Ольга Гончар

Тетяна Пушнова
 7192
КУЛЬТУРА

Війна і мир і опера. Чи може Україна дерусифікувати європейські сцени і в який спосіб

Катерина Щоткіна
 4123
КУЛЬТУРА

Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: Інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок" Сімоном Леренгом Вільмонтом

Марія Кабацій

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Це толока, де музейники самі рятують себе і українську спадщину": Ініціаторка Музейного кризового центру Ольга Гончар

Тетяна Пушнова
На Netflix покажуть український фільм "Борщ. Секретний інгредієнт"
10-річна дівчинка з Умані передала 120 тисяч грн на авто для прикордонників. ФОТО
У Південній Кореї планують побудувати колесо огляду без спиць. ФОТО 
Рани та контузія: що відомо про стан собак, чиї господарі загинули від обстрілу Львівщини
Українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах
КУЛЬТУРА

Війна і мир і опера. Чи може Україна дерусифікувати європейські сцени і в який спосіб

Катерина Щоткіна
КУЛЬТУРА

Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: Інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок" Сімоном Леренгом Вільмонтом

Марія Кабацій