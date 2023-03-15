Знову може ходити: у Львові медики рятують 8-річного сина загиблого військового

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 березня 2023

Львівські медики лікують сина загиблого військового. У 8-річного Євгена діагностували рідкісну патологію – артеріовенозну мальформацію в нижньогрудному відділі спинного мозку.  

У тому місці артерії та вени сплелися у неправильний клубок й притиснули життєво важливі ділянки мозку, розповідають в Першому медичному об’єднанні Львова. 

Артеріовенозна мальформація – це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії протікають безпосередньо у вени. 

За словами лікарів, через недугу в хлопця існувала загроза крововиливу в будь-яку мить. Євген не міг самостійно ходити. 

Скрін з відео ПМО Львова

"Єдиний вихід – операція", – казали тоді медики. 

Хлопця прооперували у річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого. 

Через тиждень після операції родина мала повертатись на Рівненщину.

Скрін з відео ПМО Львова

"Підібравши оптимальне навантаження, навіть у такий короткий час спеціалісти змогли поставити дитину на ноги. Женя знову може самостійно ходити", – пишуть в медзакладі. 

Відомо, що батько Жені, Дмитро, був бойовим командиром. Чоловік загинув у вересні 2022 року поблизу Мар’їнки Донецької області.

Раніше ми розповідали, що у Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію. 

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