Знову може ходити: у Львові медики рятують 8-річного сина загиблого військового

Львівські медики лікують сина загиблого військового. У 8-річного Євгена діагностували рідкісну патологію – артеріовенозну мальформацію в нижньогрудному відділі спинного мозку.

У тому місці артерії та вени сплелися у неправильний клубок й притиснули життєво важливі ділянки мозку, розповідають в Першому медичному об’єднанні Львова.

Артеріовенозна мальформація – це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії протікають безпосередньо у вени.

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За словами лікарів, через недугу в хлопця існувала загроза крововиливу в будь-яку мить. Євген не міг самостійно ходити.

Скрін з відео ПМО Львова

"Єдиний вихід – операція", – казали тоді медики.

Хлопця прооперували у річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

Через тиждень після операції родина мала повертатись на Рівненщину.

Скрін з відео ПМО Львова

"Підібравши оптимальне навантаження, навіть у такий короткий час спеціалісти змогли поставити дитину на ноги. Женя знову може самостійно ходити", – пишуть в медзакладі.

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Відомо, що батько Жені, Дмитро, був бойовим командиром. Чоловік загинув у вересні 2022 року поблизу Мар’їнки Донецької області.

Раніше ми розповідали, що у Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію.