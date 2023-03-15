Знову може ходити: у Львові медики рятують 8-річного сина загиблого військового

Львівські медики лікують сина загиблого військового. У 8-річного Євгена діагностували рідкісну патологію – артеріовенозну мальформацію в нижньогрудному відділі спинного мозку.
У тому місці артерії та вени сплелися у неправильний клубок й притиснули життєво важливі ділянки мозку, розповідають в Першому медичному об’єднанні Львова.
Артеріовенозна мальформація – це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії протікають безпосередньо у вени.
За словами лікарів, через недугу в хлопця існувала загроза крововиливу в будь-яку мить. Євген не міг самостійно ходити.
|Скрін з відео ПМО Львова
"Єдиний вихід – операція", – казали тоді медики.
Хлопця прооперували у річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого.
Через тиждень після операції родина мала повертатись на Рівненщину.
|Скрін з відео ПМО Львова
"Підібравши оптимальне навантаження, навіть у такий короткий час спеціалісти змогли поставити дитину на ноги. Женя знову може самостійно ходити", – пишуть в медзакладі.
Відомо, що батько Жені, Дмитро, був бойовим командиром. Чоловік загинув у вересні 2022 року поблизу Мар’їнки Донецької області.
Раніше ми розповідали, що у Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію.
Читайте також: "Кришталева дитина": українські медики провели унікальну операцію 9-річній дівчинці з рідкісним захворюванням