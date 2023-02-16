У Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію

Львівські медики лікують 6-річного Максима з Херсона з пухлиною в грудній клітині. Спочатку хлопчик пройшов кілька курсів хіміотерапії, втім під час окупації РФ стан хлопця погіршився.

Зокрема, через обстріли, відсутність електроенергії та брак ліків, розповідають, в Першому медичному об’єднанні Львова.

У 2021 році лікарі в Новій Каховці, де мешкає сім’я, та у Херсоні, де лікувався хлопчик, діагностували йому нейробластому середостіння – злоякісну пухлину симпатичної нервової системи.

"Така пухлина – одна з найпоширеніших і найагресивніших серед тих, які трапляються в дітей віком до 5 років", – йдеться в повідомленні.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Наприкінці лютого 2022 року Стару Каховку та Херсон окупували ворожі війська й боротися з недугом стало важче. Максим отримував суху хіміотерапію.

В середині січня дитину транспортували до Львова.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

До Лікарні Святого Миколаю хлопця доставили у важкому стані з вагою 15 кілограмів.

"Максим був повністю паралізований нижче грудної клітки. Крім того, в нього розвинулася двобічна пневмонія та почалася кровотеча. Метастази поширились по всьому організму дитини: вони – в голові, в кістках. Уразили й кістковий мозок", – розповідають у лікарні.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Максимко вже отримав два курси хіміотерапії, попереду ще чотири. Його стан вдалося стабілізувати – він набрав вагу та вже відчуває ноги й може ними рухати.

Пізніше хлопчику проведуть операцію з трансплантації кісткового мозку.

Нагадаємо, у Львові врятували життя 17 річному Павлу, який підірвався на замінованій окупантами пляшці.