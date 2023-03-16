У Києві поліцейські врятували цуценя, якого хазяйка била та поїла горілкою

У Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від власниці, яка била тварину і поїла горілкою.

Минулого місяця інспектори з протидії домашньому насильству отримали виклик про конфлікт між сусідами у квартирі, повідомили у поліції Києва.

Розібравшись у ситуації, поліцейські збирались вже йти, однак почули жалібне скавчання.

Посеред розкиданих речей правоохоронці помітили маленьке цуценя такси, яке тремтіло і виглядало знервованим та наляканим.

Посеред розкиданих речей правоохоронці помітили маленьке цуценя такси

На запитання інспекторів, чому собака знаходиться в такому стані та чи у належних умовах вона тут проживає, жінка відповідати відмовилась.

Від сусідів поліцейські дізнались, що власниця тварини постійно вчиняє сварки, знущається над цуценям, прив’язує його до батареї та б’є.

"Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав - вона підпаювала його горілкою. В квартирі ми не знайшли ані корму, ані інших харчів для цуценяти, не кажучи вже про посуд або інші речі для нього", – розповідає старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

У клініці песику стало зле, йому діагностували важку інфекційну хворобу

Правоохоронці вилучили тварину та передали до ветеринарної служби для огляду та оцінки стану її здоров’я. На зловмисницю склали протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3400 гривень.

У клініці песику стало зле, йому діагностували важку інфекційну хворобу.

"Нам повідомили, що відлік життя пішов на години. Лікарі допомогли швидко відшукати потрібну вакцину, тож я з колегою її придбали. Завдяки небайдужості та професійності працівників Центр захисту тварин собачку вдалось виходити та врятувати вдруге", – зазначив поліцейський.

Лікарі допомогли швидко відшукати потрібну вакцину

За весь час рятування цуценяти Денис настільки до нього прив’язався, що коли дізнався про рішення суду і що собаку власниці більш не повернуть, вирішив забрати її собі.

"Песика я назвав "Боб" або лагідно – "Бабанич" і для мене він – справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Зараз із ним допомагає моя дівчина. Боб вже відійшов від хвороби, повернувся до щасливого життя і грається з задоволенням. Впевнений, що разом зі мною йому добре", – каже Денис.

