Рани та контузія: що відомо про стан собак, чиї господарі загинули від обстрілу Львівщини

9 березня росіяни обстріляли Львівщину: соцмережі облетіла фотографія собаки, яка лежала на руїнах будинку, де мешкали загиблі господарі.

Цю собаку звати Ельза. У зоозахисній організації UAnimals розповіли, що сталося з твариною і в якому стані вона зараз.

"Вчора ми поширювали фото собаки, яка лежить на руїнах будинку і чиї господарі загинули від російської ракети. Станом на зараз волонтери забрали її до Львова на лікування", – пишуть зоорятівники.

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За попередніми даними, у Ельзи рана в області шиї і щелепи, травмована лапа і крововилив в очі.

Також собака отримала контузію і поки що відмовляється від їжі. Наразі її дообстежують.

Ельза лежить на руїнах будинку після обстрілу 9 березня у Золочівському районі. Фото: Суспільне. Львів

"Ми зв'язувалися з волонтеркою Юлією Радлінською і запропонували допомогу в оплаті лікування чи закупівлі ліків. Юлія повідомила, що охочих допомогти собаці дуже багато і на лікування вже зібрали велику суму, тому наразі гроші не потрібні.

Також, зі слів Юлії, є охочі забрати Ельзу в сім'ю після лікування", – кажуть у UAnimals.

На жаль, по сусідству в іншому будинку також загинули люди, у яких залишилося дві вівчарки. "Осиротілих" тварин забрали до лікарні й оглянули.

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Одна вівчарка під крапельницями, а другого пса на ім’я Балтазар мали забрати на Київщину, щоб підшукати нову сім’ю.

Утім, подружжя зоозахисників Олена та Іван вирішили забрати чотирилапого до себе додому.

"Кажуть, що не ми обираємо тварин, а вони нас. Балтазар до нас вийшов і ми одразу одне одного відчули. Тому вирішили, що він має залишитись у нашій родині", – каже зоозахисниця Олена.

Фото: UAnimals

"І зараз Балтазар – це саме він на фото – вже їде нового додому, до батьків Олени й Івана. Нас ця новина розчулила до сліз!" – додають в UAnimals.

Другій вівчарці зоозахисники запропонували допомогу ліками – наразі нею опікуються волонтери.

Нагадаємо, раніше помер 12-річний пес Крим, який плакав на руїнах знищеного будинку після обстрілу Дніпра.