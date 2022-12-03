Евакуація у темряві: як поліцейські за допомогою тепловізора рятують поранених на Донеччині. ВІДЕО

Поліцейський екіпаж, який прозвали "білими янголами", щодня розшукують та евакуюють у темряві поранених людей з найнебезпечніших населених пунктів Донеччини.

Вони це роблять за допомогою приладу нічного бачення, щоб залишатися непомітними для ворога, розповідають у Національній поліції України.

Водночас під час пошуку людей у темних домівках "білі янголи" використовують тепловізор. Так було у населених пунктах Мар'їнської громади, які російські окупанти обстрілюють кожного дня.

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Одного разу екіпаж поліції приїхав на допомогу літньому чоловіку, якого росіяни поранили на його ж подвір’ї. Приїхавши додому до постраждалого, правоохоронці надали йому домедичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" не залишає у біді й хворих громадян, які проживають у містах і селах поблизу лінії фронту. Туди працівники швидкої допомоги не доїжджають через постійні обстріли, а люди там потребують допомоги чи не найбільше.

Наприклад, нещодавно "білі янголи" доставили до лікарні маломобільного чоловіка похилого та жінку з кровотечею. Стан хворої виявився критичним через велику втрату крові.

"Не втрачаючи часу, співробітники поліції доставили її до медзакладу, де лікарі надали необхідну допомогу", – розповідають у Нацполіції.

Водночас правоохоронці додають: попри те, що "білі янголи" працюють у найгарячіших точках і рятують життя, громадянам слід евакуюватися із зони активних бойових дій, адже це єдиний спосіб зберегти життя.

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Нагадаємо, в Україні посилили відповідальність вихователів за відмову евакуювати прийомних дітей із зон активних бойових дій, зокрема з Донеччини.