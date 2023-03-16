Науковці NASA отримали докази вулканічної активності на Венері

На поверхні Венери вперше виявили нові кратери, які сформувались впродовж року.

Для цього науковці порівняли радіолокаційні зображення Венери, зроблені понад 30 років тому та нині, повідомляють у Лабораторії реактивного руху NASA.

Поверхню Венери почали досліджували під час місії NASA Magellan у 1990-тих роках.

Впродовж 30 років на червоній планеті відбулись зміни. Науковці на зображеннях виявили, що вулканічний отвір змінює форму та значно збільшується менш ніж за рік.

Фото: NASA

У NASA також планують запустити нову місію VERITAS, яка буде вивчати Венеру від поверхні до ядра. Планують, що дослідження триватиме впродовж 10 років.

Науковці прагнуть зрозуміти, як планета, схожа на Землю, перетворилась на суцільний вулкан, прихований під важкою, гарячою та токсичною атмосферою.

"Я насправді не очікував успіху, але після приблизно 200 годин ручного порівняння зображень різних Магелланових орбіт я побачив два зображення одного регіону, зроблені з інтервалом у 8 місяців, які продемонстрували помітні геологічні зміни, спричинені виверженням", – сказав Роберт Геррік, професор Університету Аляски і член наукової групи VERITAS.

Нагадаємо, нещодавно науковці прийшли до висновку, що Венера може мати "м’яку" та тонку поверхню, яка регулярно відновлюється.