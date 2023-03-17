Україна перейде на літній час наприкінці березня

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 березня 2023

В останні вихідні березня в Україні відбудеться перехід  на літній час.

Стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, що передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Перехід на літній час запроваджується у ніч проти 26 березня о третій годині ночі за київським часом.

Як зазначено в постанові, переведення годинника в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня – на літній час, а кожної останньої неділі жовтня на зимовий.

 Фото: nito103/Depositphotos

Раніше біологиня пояснила, чому  скасувати сезонні переведення годинників – важливо для людей. 

Нагадаємо, "зимовий час", на який українці перейдуть вже на вихідних, насправді є звичним для нашого регіону. А от "літній" – запровадили штучно. 


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