Україна перейде на літній час у ніч проти 26 березня

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 березня 2023

ОНОВЛЕНО 25.03.2023

В останні вихідні березня в Україні відбудеться перехід на літній час.

Стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, що передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

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Перехід на літній час запроваджується у ніч проти 26 березня о третій годині ночі за київським часом.

Як зазначено в постанові, переведення годинника в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня – на літній час, а кожної останньої неділі жовтня на зимовий.

 Фото: nito103/Depositphotos

Раніше біологиня пояснила, чому  скасувати сезонні переведення годинників – важливо для людей. 

Нагадаємо, "зимовий час"  насправді є звичним для нашого регіону. А от "літній" – запровадили штучно. 

Читайте також: Як звикнути до переведення годинників за один день. Поради

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