Жителі Харківщини, постраждалі від війни, можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатися

У Харкові та області у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я запрацювала регіональна психологічна служба.
Перша леді Олена Зеленська розповіла у Telegram, як громадянам отримати допомогу.
"Обрали саме Харківську область, бо на її територіях, що перебували під окупацією, є колосальний запит на психосоціальну підтримку", – зазначає вона.
Психологічна служба працює як регіональний хаб. Її фахівці – мобільні групи психологів та спеціалістів психосоціального супроводу – надають допомогу у Харкові та громадах області.
|Фото: yakobchuk1/Depositphotos
За словами першої леді, люди, які пережили окупацію на Харківщині, перебували в жахливих умовах, часто без їжі і води.
"Не жили – виживали, втрачаючи близьких, ховаючи їх у дворах власних домівок. Можна лише уявити, що коїться з психікою, якщо ворог контролює не лише твою територію, а й тебе з родиною та дітьми", – пише перша леді.
Місія новоствореної Харківської психологічної служби – допомогти людям відновитися.
Щоб отримати психологічну допомогу, громадяни можуть подзвонити на "гарячу лінію" за одним із номерів:
- 0680719929;
- 0500719929;
- 0630719929.
Нагадаємо, в Україні також працює "гаряча лінія", де люди, які переживають стрес через війну чи вимушений переїзд, можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку.
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