Жителі Харківщини, постраждалі від війни, можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатися

У Харкові та області у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я запрацювала регіональна психологічна служба.

Перша леді Олена Зеленська розповіла у Telegram, як громадянам отримати допомогу.

"Обрали саме Харківську область, бо на її територіях, що перебували під окупацією, є колосальний запит на психосоціальну підтримку", – зазначає вона.

Психологічна служба працює як регіональний хаб. Її фахівці – мобільні групи психологів та спеціалістів психосоціального супроводу – надають допомогу у Харкові та громадах області.

За словами першої леді, люди, які пережили окупацію на Харківщині, перебували в жахливих умовах, часто без їжі і води.

"Не жили – виживали, втрачаючи близьких, ховаючи їх у дворах власних домівок. Можна лише уявити, що коїться з психікою, якщо ворог контролює не лише твою територію, а й тебе з родиною та дітьми", – пише перша леді.

Місія новоствореної Харківської психологічної служби – допомогти людям відновитися.

Щоб отримати психологічну допомогу, громадяни можуть подзвонити на "гарячу лінію" за одним із номерів:

0680719929;

0500719929;

0630719929.

Нагадаємо, в Україні також працює "гаряча лінія", де люди, які переживають стрес через війну чи вимушений переїзд, можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку.