Жителі Харківщини, постраждалі від війни, можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатися

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 березня 2023

У Харкові та області у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я запрацювала регіональна психологічна служба.

Перша леді Олена Зеленська розповіла у Telegram, як громадянам отримати допомогу.

"Обрали саме Харківську область, бо на її територіях, що перебували під окупацією, є колосальний запит на психосоціальну підтримку", – зазначає вона. 

Психологічна служба працює як регіональний хаб. Її фахівці – мобільні групи психологів та спеціалістів психосоціального супроводу – надають допомогу у Харкові та громадах області. 

 Фото: yakobchuk1/Depositphotos

За словами першої леді, люди, які пережили окупацію на Харківщині, перебували в жахливих умовах, часто без їжі і води. 

е жили виживали, втрачаючи близьких, ховаючи їх у дворах власних домівок. Можна лише уявити, що коїться з психікою, якщо ворог контролює не лише твою територію, а й тебе з родиною та дітьми", – пише перша леді.

Місія новоствореної Харківської психологічної служби – допомогти людям відновитися.

Щоб отримати психологічну допомогу, громадяни можуть подзвонити на "гарячу лінію" за одним із номерів:

  • 0680719929;
  • 0500719929;
  •  0630719929.

Нагадаємо, в Україні також працює "гаряча лінія", де люди, які переживають стрес через війну чи вимушений переїзд, можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку.

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