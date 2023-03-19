У Нацгвардії розповіли про порятунок службових собак з Луганщини. ФОТО

У Національній гвардії України розповіли історію порятунку службових собак, яких евакуювали з Луганщини гвардійці-кінологи з тимчасово окупованого Рубіжного.

Начальник кінологічної служби, на ім'я Вадим навчає службових собак з 2005 року. З 2020-го – служить у 15-му Слов’янському полку Національної гвардії. Разом з іншими військовими пройшов тяжкі випробування боями за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лиман та інші населені пункти.

На початку повномасштабного вторгнення РФ начальник кінологічної служби перебував у Рубіжному.

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Також у Нацгвардії оприлюднили фото однієї з врятованих чотирилапих.

Начальник кінологічної служби Вадим з врятованим підопічним. Фото: Нацгвардія

"Ми з першого дня почали діяти у складі розвідки, і боролися з диверсійно-розвідувальними групами противника, які намагалися діяти у нас в тилу", – згадує гвардієць.

З його слів, було складно, адже він відповідав як за життя свого особового складу, так і за службових собак, які на той момент залишалися у вольєрах.

Через артилерійський обстріл бійці втратили двох службових псів. Оперативна ситуація на Луганщині тоді погіршувалася щодня.

Нацгвардієць з чотирилапим другом. Фото: Нацгвардія

"Прийняли рішення евакуювати всіх наших чотирилапих побратимів, які лишилися живими, до безпечного місця, бо настільки інтенсивні бойові дії, жахливі обстріли не дозволяли їх ефективно застосовувати", – розповів Вадим.

наразі службових собак повернули до Слов’янська, аби відновити боєздатність тварин. Нині їх знову залучають до стабілізаційних заходів, розшуку людей, які зазнали поранень або були заблоковані у завалах, вибухівки та зброї.

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Боєць Вадим і службовий пес, якого вдалося врятувати з боїв на Луганщині. Фото: Нацгвардія

Нацгвардієць також повернувся до роботи зі службовими собаками. Він бере участь у спеціальній професійній підготовці для кінологів.

Також Вадим займається відбором службових собак для кінологічної служби 15-го Слов’янського полку, який проходить у кілька етапів, і включає оцінку якостей тварин та їхніх здібностей до роботи в кінологічних підрозділах.

Нагадаємо, кінолог з Нацгвардії Олександр розповів секрети навчання бойового собаки Райса, який брав участь в Операції Об'єднаних сил на Донбасі.