Як у Нацгвардії тренують бойових собак. Історія пса Райса

Яна Осадча журналіст
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16 червня 2022

Кінолог Олександр з Національної гвардії України поділився секретами навчання бойового собаки.

Підопічний Олександра пес Райс брав участь у Операції Об'єднаних сил на Донбасі, а зараз він охороняє будівлі у Рівному, розповідають у відомстві.

Олександр познайомився з Райсом, коли йому було тільки 25 днів. Відтоді вони не розлучаються. Тренувати пса кінолог почав, коли тварині виповнилося пів року.

"Згодом навчалися у Навчальному центрі Національної гвардії України, де отримали диплом державного зразка, а також займались самоосвітою. Довелось перечитати чимало книг. Нині я треную Райса по кілька годин 2-3 рази на тиждень", – каже гвардієць.

Пес Райс брав участь у Операції Об'єднаних сил на Донбасі

Коли кінолог відправився у зону ООС, він взяв свого друга з собою.

Собака почав звикати до вибухів і пострілів, швидко адаптувався та почав охороняти блокпости, обшукував разом з господарем машини.

 Нещодавно Райс отримав сертифікат на розшукову діяльність

Нещодавно Райс отримав сертифікат на розшукову діяльність.

Як розповідає кінолог, запорукою успішного виконання завдань службовими собаками є гарний тандем з господарем і постійні тренування.

 Тренувати пса кінолог почав, коли тварині виповнилося пів року

Важливо постійно підтримувати службових собак у формі.

"Найважливіше для собаки – взаємодія із господарем. Також варто під час підготовки чотирилапого бійця не квапитися, адже дуже легко припуститись якоїсь погрішності, яку потім буде складно виправити. Чомусь помилки відкладаються у пам’яті собак значно краще, ніж правильні дії, які потрібно виконувати. Тому виважена та поступова робота буде значно продуктивнішою за поспіх", – ділиться кінолог своїми лайфхаками тренування й підготовки собак.

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За його словами, є три правила успішного кінологічного тандему людини з собакою – постійні заняття, опанування нового й повторення вивченого.

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