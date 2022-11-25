Весільна фотосесія в окопах: боєць "Дикого поля" одружився на передовій. ФОТО

В окремому батальйоні спецпризначення "Дике поле" народилася нова сім'я: військовий Володимир з позивним "Метелик" одружився просто на передовій.

Щоб вийти заміж за бійця, його наречена Марія проїхала 700 кілометрів.

"Марії було дуже лячно їхати до свого майбутнього чоловіка, але справжнє кохання сильніше за страх", – кажуть у "Дикому полі".

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Фотографії з весілля на передовій опублікував Генеральний штаб ЗСУ і батальйон "Дике поле" на Facebook.

А пресслужба батальйону розповіла історію молодят у коментарі "Українській правді. Життя".

Фото: Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле"

Володимир – боєць одного з підрозділів батальйону "Дике поле", що входить в склад окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

"Побратими характеризують його як безстрашного бійця, який під обстрілами евакуює поранених, бере активну участь у штурмах і врятував велику кількість бійців.

Він дуже талановитий, сміливий і нагороджений орденом III ступеня "За мужність", – розповіли у батальйоні "Дике поле".

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Боєць батальйону "Дике поле" і його кохана Марія одружилися на передовій

Чоловік долучився до батальйону ще у квітні, і з того моменту не бачив свою кохану. Свій день народження Володимир також зустрів на позиціях.

І день народження, і день весілля Володимир зустрів на позиціях

Дружина бійця Марія працює в компанії, що займається експортом. Вона не бачила майбутнього чоловіка 8 місяців, але приїхала до нього, щоб одружитись.

"Ми дуже хотіли зустрітись, але Володимир не міг залишити військову частину, оскільки на ньому лежить велика кількість обов’язків.

І одного дня він мені подзвонив і зробив пропозицію. Я одразу погодилась", – розповіла Марія.

Марія не бачила майбутнього чоловіка 8 місяців, але приїхала до нього, щоб одружитись

Володимир дуже хотів розділити це свято зі своїми бойовими побратимами.

"Ми багато пережили разом, для мене було важливо, щоб мої побратими були поряд зі мною. Вони – моя друга сім’я", – каже Володимир.

Володимир хотів розділити свято з побратимами

"– Приїхати за 700 км, щоб одружитися на передовій, навіщо? – запитав начштабу наречену, перш ніж підписувати папери.

– Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина.

От такі вони, українські жінки", – так про весілля молодят розповіли у Генштабі.

Марія подолала 700 кілометрів

Після весілля боєць продовжує служити у батальйоні. А після перемоги у подружжя один план – "жити у власному будинку в чудовому місті Житомирі під мирним небом".

Після перемоги подружжя планує жити у власному будинку у Житомирі

"Справжнє кохання сильніше за страх", – наголошують у "Дикому полі"

Нагадаємо, раніше захисник острова Зміїний одружився у Харкові після повернення з полону.

Також одружився звільнений з російського полону захисник "Азовсталі" Лев Пашко із позивним "Хорус".