Понад 4 млрд людей до 2035 року матимуть надлишкову вагу чи ожиріння – звіт

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3961
2 березня 2023

До 2023  року понад 50% населення Землі матиме проблеми з надлишковою вагою.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, повідомляє Reuters.

Рівень ожиріння особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу. Зокрема, прогнозують ріст проблем з надлишковою вагою в Азії та Африці.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, показник ІМТ понад 25 означає надлишкову вагу, а понад 30 – ожиріння.

 Фото: belchonock/Depositphotos

У 2020 році до обох категорій потрапили 2,6 мільярда людей, або 38% населення світу. У 2035 році прогнозують, що їхня кількість перевищить 4 мільярди.

Президентка Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням Луїза Баур зазначила, що політики повинні діяти зараз, щоб запобігти погіршенню ситуації.

"Особливо тривожно спостерігати, як рівень ожиріння зростає найшвидше серед дітей і підлітків. Уряди та політики в усьому світі повинні робити все можливе, щоб уникнути перенесення медичних, соціальних та економічних витрат на молоде покоління", – сказала вона.

Кількість дітей з ожирінням може зрости вдвічі у порівнянні з 2020 роком. У 2035 році прогнозують, що кількість хлопчиків досягне позначки у 208 мільйонів, а дівчат – 175 мільйонів.

У звіті для оцінки використовується індекс маси тіла (ІМТ). Це число, яке розраховується шляхом ділення ваги людини в кілограмах на її зріст у метрах у квадраті. 

Тож варто розрахувати ІМТ та стежити за показниками власної ваги. Що таке здорова вага і чому це важливо, зокрема для дітей, пояснювала Супрун.

Читайте також: Куріння, ожиріння, цукор: чому до 2050 року деменція буде у 153 млн людей?


Реклама:


 702
Суспільство

"Нам всім треба працювати над зустріччю людей після війни": директорка Центру реабілітації ветеранів "Лісова поляна"

Ірина Дробович, Олена Чигрин
 5822
КУЛЬТУРА

Найкращі серіали весни: без "Мандалорця" – ви про нього і так знаєте

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 1305
Види насильства та як їх розпізнати

ТЕСТ. Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнатинати

Інформаційна кампанія "Розірви коло"

Головне на сайті


Суспільство

"Нам всім треба працювати над зустріччю людей після війни": директорка Центру реабілітації ветеранів "Лісова поляна"

Ірина Дробович, Олена Чигрин
Сиропи від кашлю могли спричинити смерть 66 дітей у Гамбії – Центр контролю захворювань США
Фізична активність може допомогти при лікуванні депресії. Дослідження
ВООЗ продовжує працювати над визначенням походження COVID-19
У "Феофанії" онкопацієнти зможуть безоплатно проходити променеву терапію
"Містична" картина та артоб’єкт з ватника: у Німеччині триває виставка про війну в Україні
КУЛЬТУРА

Найкращі серіали весни: без "Мандалорця" – ви про нього і так знаєте

Ярослав Підгора-Гвяздовський
Види насильства та як їх розпізнати

ТЕСТ. Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнатинати

Інформаційна кампанія "Розірви коло"