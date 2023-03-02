Понад 4 млрд людей до 2035 року матимуть надлишкову вагу чи ожиріння – звіт

До 2023 року понад 50% населення Землі матиме проблеми з надлишковою вагою.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, повідомляє Reuters.

Рівень ожиріння особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу. Зокрема, прогнозують ріст проблем з надлишковою вагою в Азії та Африці.

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Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, показник ІМТ понад 25 означає надлишкову вагу, а понад 30 – ожиріння.

У 2020 році до обох категорій потрапили 2,6 мільярда людей, або 38% населення світу. У 2035 році прогнозують, що їхня кількість перевищить 4 мільярди.

Президентка Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням Луїза Баур зазначила, що політики повинні діяти зараз, щоб запобігти погіршенню ситуації.

"Особливо тривожно спостерігати, як рівень ожиріння зростає найшвидше серед дітей і підлітків. Уряди та політики в усьому світі повинні робити все можливе, щоб уникнути перенесення медичних, соціальних та економічних витрат на молоде покоління", – сказала вона.

Кількість дітей з ожирінням може зрости вдвічі у порівнянні з 2020 роком. У 2035 році прогнозують, що кількість хлопчиків досягне позначки у 208 мільйонів, а дівчат – 175 мільйонів.

У звіті для оцінки використовується індекс маси тіла (ІМТ). Це число, яке розраховується шляхом ділення ваги людини в кілограмах на її зріст у метрах у квадраті.

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Тож варто розрахувати ІМТ та стежити за показниками власної ваги. Що таке здорова вага і чому це важливо, зокрема для дітей, пояснювала Супрун.