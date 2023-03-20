На Землі зникло 7% гірських лісів від початку століття: вчені назвали причини

Вчені виявили, що за останні два десятиліття по всьому світу було втрачено 78 мільйонів гектарів гірських лісів – це понад 7%.

Основними згубними чинниками є лісозаготівля, розширення сільського господарства та лісові пожежі.

Відповідне дослідження опублікували у журналі One Earth, повідомляє The Guardian.

"Наш глобальний аналіз втрат гірських лісів виявив тривожне прискорення за останні два десятиліття", – пишуть вчені.

Гори є домівкою для понад 85% птахів, ссавців і земноводних у світі. Колись гірські середовища були більш захищеними, ніж рівнинні, оскільки через специфічний рельєф люди мали до них менше доступу.

Зараз гірські ліси перебувають під дедалі більшою загрозою, оскільки люди освоюють важкодоступні райони планети.

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Дослідники під керівництвом вчених з Університету Лідса у Великій Британії і з Південного науково-технічного університету в Китаї відстежували зміни в лісах з 2001 по 2018 рік.

Вони документували збільшення і зменшення деревного покриву, а також вивчали можливий вплив на біорізноманіття.

"Ми виявили, що 78 млн га гірських лісів було втрачено протягом 2001-2018 років, і щорічні втрати значно прискорилися. Причому нещодавні втрати у 2,7 раза більші, ніж на початку століття", – каже команда.

Науковці виявили, що лісозаготівля є причиною 42% втрат гірських лісів, лісові пожежі – 29%, підсічно-вогневе землеробство – 15%, а напівпостійне або постійне сільське господарство – 10% втрат.

Найбільше від втрати гірських лісів постраждали Азія, Південна Америка, Африка, Європа та Австралія.

Значна частина втрат на півночі Азії була спричинена лісовими пожежами, зокрема у РФ.

Посухи та лісові пожежі призвели до значних втрат в Австралії: минулого року вогонь знищив 60 тисяч гектарів лісу, а у 2020 через масштабні пожежі у країні загинуло близько 1,25 мільярда тварин.

"Наші результати вказують на те, що природоохоронні території в межах гірських осередків мають нижчі темпи втрат, ніж їхні околиці.

Збільшення площі природоохоронних територій у горах має стати ключовим фактором для збереження гірських лісів та біорізноманіття в майбутньому", – додають науковці.

Нагадаємо, Greenpeace б'є на сполох, адже природоохоронці виявили, що у восьми країнах щогодини вирубують 4 гектари лісів Карпат.