Чому українці люблять ліс? Опитування

В Україні більшість людей бувають у лісі від 1-2 разів на місяць до 1-2 разів на 3 місяці, але кожен четвертий не відвідує ліс взагалі.
Найбільше українці цінують у лісах такі функції, як постачання чистого повітря та води, заявили 57% респондентів.
Про це свідчить опитування Info Sapiens, проведене на замовлення Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.
У першу п’ятірку улюблених функцій лісу також увійшли:
- можливість насолодитися красою природи (37%);
- забезпечення грибами та ягодами (36%);
- притулок для диких тварин і рослин (34%);
- місце відпочинку (34%);
- та функція регулювання клімату (24%).
Водночас забезпечення деревиною і папером вважають найціннішою послугою лісу лише 11% українців.
|Фото: ChiPhoto/Depositphotos
Загалом 51% опитаних громадян ставляться до лісу, як до місця відпочинку для себе, а 36% – як до домівки для дикої природи.
Лише 12% респондентів вважають ліс економічним ресурсом.
|Скріншот із дослідження WWF-Україна
Переважна більшість українців (86%) вважає вирубку найбільшою проблемою, від якої страждають ліси.
Серед інших небезпек, які турбують українців, опинилися:
- забруднення лісу (53%);
- лісові пожежі (51%);
- забудова лісу (30%);
- скорочення кількості тварин (24%);
- і всихання лісу (17%).
|Скріншот із дослідження WWF-Україна
Більшість українців (83%) також вважає, що врахування екологічних функцій лісів, наприклад, збереження дикої природи, є найбільш актуальною потребою.
Водночас лише 10% впевнені, що пріоритет необхідно надати використанню економічного ресурсу лісу, як-от збільшенню обсягів лісозаготівлі.
Цікаво, що 41% респондентів готові долучатися до посадки чи відновлення лісів.
Прибирати ліси готові 35%, а створювати заповідні зони і боротися з рубками дерев – по 23% відповідно.
|Скріншот із дослідження WWF-Україна
16% учасників дослідження також заявили про готовність створювати екостежки.
Водночас аж третина (30%) українців повністю відмовилась від участі в цих заходах.
"Отримані результати розвінчують міф про значну відмінність між ставленням до лісу жителів міст та сіл: обидві категорії на перше місце ставлять екологічні і соціальні пріоритети, надаючи їм перевагу над економічними.
Це йде всупереч з усталеним уявленням ресурсно-орієнтованого лісового господарства,яке зосереджене здебільшого на вирощування деревини" – кажуть у WWF-Україна.
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