Чому українці люблять ліс? Опитування

В Україні більшість людей бувають у лісі від 1-2 разів на місяць до 1-2 разів на 3 місяці, але кожен четвертий не відвідує ліс взагалі.

Найбільше українці цінують у лісах такі функції, як постачання чистого повітря та води, заявили 57% респондентів.

Про це свідчить опитування Info Sapiens, проведене на замовлення Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

У першу п’ятірку улюблених функцій лісу також увійшли:

можливість насолодитися красою природи ( 37% );

); забезпечення грибами та ягодами ( 36% );

); притулок для диких тварин і рослин ( 34% );

); місце відпочинку ( 34% );

); та функція регулювання клімату (24%).

Водночас забезпечення деревиною і папером вважають найціннішою послугою лісу лише 11% українців.

Фото: ChiPhoto/Depositphotos

Загалом 51% опитаних громадян ставляться до лісу, як до місця відпочинку для себе, а 36% – як до домівки для дикої природи.

Лише 12% респондентів вважають ліс економічним ресурсом.

Скріншот із дослідження WWF-Україна

Переважна більшість українців (86%) вважає вирубку найбільшою проблемою, від якої страждають ліси.

Серед інших небезпек, які турбують українців, опинилися:

забруднення лісу ( 53% );

); лісові пожежі ( 51% );

); забудова лісу ( 30% );

); скорочення кількості тварин ( 24% );

); і всихання лісу (17%).

Скріншот із дослідження WWF-Україна

Більшість українців (83%) також вважає, що врахування екологічних функцій лісів, наприклад, збереження дикої природи, є найбільш актуальною потребою.

Водночас лише 10% впевнені, що пріоритет необхідно надати використанню економічного ресурсу лісу, як-от збільшенню обсягів лісозаготівлі.

Цікаво, що 41% респондентів готові долучатися до посадки чи відновлення лісів.

Прибирати ліси готові 35%, а створювати заповідні зони і боротися з рубками дерев – по 23% відповідно.

Скріншот із дослідження WWF-Україна

16% учасників дослідження також заявили про готовність створювати екостежки.

Водночас аж третина (30%) українців повністю відмовилась від участі в цих заходах.

"Отримані результати розвінчують міф про значну відмінність між ставленням до лісу жителів міст та сіл: обидві категорії на перше місце ставлять екологічні і соціальні пріоритети, надаючи їм перевагу над економічними.

Це йде всупереч з усталеним уявленням ресурсно-орієнтованого лісового господарства,яке зосереджене здебільшого на вирощування деревини" – кажуть у WWF-Україна.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.