Чому українці люблять ліс? Опитування

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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3 лютого 2022

В Україні більшість людей бувають у лісі від 1-2 разів на місяць до 1-2 разів на 3 місяці, але кожен четвертий не відвідує ліс взагалі.

Найбільше українці цінують у лісах такі функції, як постачання чистого повітря та води, заявили 57% респондентів. 

Про це свідчить опитування Info Sapiens, проведене на замовлення Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

У першу п’ятірку улюблених функцій лісу також увійшли: 

  • можливість насолодитися красою природи (37%);
  • забезпечення грибами та ягодами (36%);
  • притулок для диких тварин і рослин (34%);
  • місце відпочинку (34%);
  • та функція регулювання клімату (24%). 

Водночас забезпечення деревиною і папером вважають найціннішою послугою лісу лише 11% українців.

 Фото: ChiPhoto/Depositphotos

Загалом 51% опитаних громадян ставляться до лісу, як до місця відпочинку для себе, а 36% – як до домівки для дикої природи.

Лише 12% респондентів вважають ліс економічним ресурсом. 

 Скріншот із дослідження WWF-Україна

Переважна більшість українців (86%) вважає вирубку найбільшою проблемою, від якої страждають ліси.

Серед інших небезпек, які турбують українців, опинилися:

  • забруднення лісу (53%);
  • лісові пожежі (51%);
  • забудова лісу (30%);
  • скорочення кількості тварин (24%);
  • і всихання лісу (17%).

 Скріншот із дослідження WWF-Україна

Більшість українців (83%) також вважає, що врахування екологічних функцій лісів, наприклад, збереження дикої природи, є найбільш актуальною потребою. 

Водночас лише 10% впевнені, що пріоритет необхідно надати використанню економічного ресурсу лісу, як-от збільшенню обсягів лісозаготівлі.

Цікаво, що 41% респондентів готові долучатися до посадки чи відновлення лісів.

Прибирати ліси готові 35%, а створювати заповідні зони і боротися з рубками дерев – по 23% відповідно.

 Скріншот із дослідження WWF-Україна

16% учасників дослідження також заявили про готовність створювати екостежки.

Водночас аж третина (30%) українців повністю відмовилась від участі в цих заходах.

"Отримані результати розвінчують міф про значну відмінність між ставленням до лісу жителів міст та сіл: обидві категорії на перше місце ставлять екологічні і соціальні пріоритети, надаючи їм перевагу над економічними. 

Це йде всупереч з усталеним уявленням ресурсно-орієнтованого лісового господарства,яке зосереджене здебільшого на вирощування деревини" – кажуть у WWF-Україна.

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