Щогодини вирубують 4 гектари лісів Карпат: Greenpeace б'є на сполох

Природоохоронці виявили, що у восьми країнах щогодини вирубують 4 гектари лісів Карпат.

За даними дослідників, система охорони карпатських лісів недостатня для їх збереження. Причому, найбільше лісам загрожують вирубки та лісові дороги.

Про це свідчать результати нового дослідження міжнародної екологічної організації Greenpeace, повідомляє Українська природоохоронна група.

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"Карпатські ліси є одним з останніх прихистків для дикої природи Європи. Тут мешкає найбільша, якщо не рахувати Росію, європейська популяція бурого ведмедя", – кажуть природозахисники.

Також карпатський ліс є домом для тисячі різних видів тварин та рослин, серед яких такі види під охороною, як рисі, чорні лелеки, беркути тощо.

Карпатські ліси є одним з останніх прихистків для дикої природи Європи. Фото: Greenpeace

У Карпатах збереглися відносно великі площі пралісів та старовікових лісів.

"Ці унікальні екосистеми є життєво важливими для збереження біорізноманіття та боротьби зі зміною клімату. Однак ми продовжуємо їх втрачати", – кажуть- природозахисники.

За висновками Greenpeace, основна загроза для лісів Карпат – безвідповідальне ведення лісового господарства, спрямоване на отримання якнайбільшої кількості деревини, а не на охорону екосистем.

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За даними супутникового моніторингу Greenpeace, за останні 20 років у Карпатах вирубали понад 7 тисяч квадратних кілометрів лісів – це більше ніж площа Парижа, Берліна, Рима, Будапешта, Варшави та Брюсселя разом узятих.

Щогодини вирубується 4 гектари лісів Карпат на території 8 карпатських країн (Україна, Угорщина, Чехія, Польща, Словаччина, Румунія, Сербія, та Австрія).

Чинна система охорони Карпат недостатня для їх збереження

Окрім вирубок, велику загрозу також становлять нові лісові дороги.

"Влада карпатських країн, у тому числі й України, неодноразово декларувала необхідність побудови в Карпатах нових лісових доріг.

Але більшість таких доріг будується до раніше важкодоступних недоторканих лісів для подальшого їх вирубування", – кажуть в Українській природоохоронній групі.

У восьми карпатських країнах щогодини вирубують 4 гектари лісів Карпат.

За даними Greenpeace, чинна система охорони Карпат недостатня для їх збереження.

Лише 3% Карпат перебувають під суворою охороною, тобто збережені від рубок та іншого втручання.

Для України окремо цей показник дещо вищий – біля 4-5%, але все ще недостатній для реальної охорони.

Номінальна площа заповідних територій у Карпатах більша, але у більшості таких територій України (національні парки чи заказники) все одно дозволені ті чи інші рубки лісу.

Greenpeace створила петицію до керівництва ЄС та лідерів карпатських країн щодо збереження лісів

У Greenpeace кажуть, що ліси Карпат все ще можна зберегти. Організація створила петицію до керівництва ЄС та лідерів карпатських країн, зокрема й України.

У петиції, що доступна українською мовою, є такі вимоги:

терміново розробити план дій з охорони лісів Карпат, який передбачатиме не тільки реальне збереження лісів, але і підтримку місцевих громад;

терміново заборонити будь-які безвідповідальні рубки карпатських лісів;

терміново заборонити будівництво нових лісових доріг терміном на 10 років, а також встановити нові зони суворої заповідності;

домогтися, щоб деревообробні компанії припинили використовувати карпатську деревину, отримання якої супроводжується знищенням екосистем.

Нагадаємо, російські окупанти знищили в Україні вже майже 3 мільйони гектарів лісів. Від війни постраждали 20% заповідників.

Також зоозахисна організація UAnimals створила петицію до ООН і Європарламенту з вимогою покарати Росію за екоцид.