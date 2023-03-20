Українців просять евакуюватися з Авдіївки на Донеччині: куди звернутися по допомогу

Українська влада просить мешканців Авдіївки у Донецькій області евакуюватися з міста через постійні обстріли.
Повідомити про бажання виїхати до безпечнішого регіону можна за телефоном гарячої лінії (098) 890-33-18, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Ворог щоденно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.
Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України", – кажуть у міністерстві.
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|Наслідки обстрілів Авдіївки російськими окупантами. Фото: Павло Кириленко/Telegram
Для евакуації тяжкохворих та людей з інвалідністю можна звернутися за телефонами:
- (099) 710-48-72;
- (099) 311-53-14;
- (099) 311-53-36;
- (096) 108-60-48;
- (096) 108-52-24.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери на номер (096) 078-84-33.
Переселенців розмістять у безкоштовних прихистках, нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, соціальний супровід, додають у відомстві.
|Авдіївка. Фото: Павло Кириленко/Telegram
Нагадаємо, раніше Сили Оборони повідомили, що російські окупанти намагаються оточити Авдіївку – найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті.
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