Мінкульт посилив вимоги для виїзду артистів за кордон

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 березня 2023

Міністерство культури та інформаційної політики посилило вимоги для виїзду артистів за кордон. 

Все для того, щоб запобігти зловживанню перетину кордону, наприклад, як сталося з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, пишуть на сайті Міністерства.

"МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог  для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", – зауважують у відомстві.  

Тепер для підготовки листа щодо сприяння перетину кордону МКІП потрібно також надати військово-облікові документи.  

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Згідно з законодавством, під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків  призовного віку, які є  громадянами України. 

Втім Мінкульт може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону.

Це можливо за двох умов: якщо артист належать до сфери культури й інформації та має на меті виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені.

А також – якщо артист зобов’язується повернутися в Україну. 

Нагадаємо, стендап-комік Андрій Щегель, який втік з України через дозвіл Мінкульту, сказав, що українці самі зробили вибір "гинути на війні". 

Пізніше він опублікував відео-вибачення, де заявив, що його слова вирвали з контексту і він не те мав на увазі. 

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