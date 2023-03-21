Мінкульт посилив вимоги для виїзду артистів за кордон

Міністерство культури та інформаційної політики посилило вимоги для виїзду артистів за кордон.
Все для того, щоб запобігти зловживанню перетину кордону, наприклад, як сталося з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, пишуть на сайті Міністерства.
"МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", – зауважують у відомстві.
Тепер для підготовки листа щодо сприяння перетину кордону МКІП потрібно також надати військово-облікові документи.
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Згідно з законодавством, під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків призовного віку, які є громадянами України.
Втім Мінкульт може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону.
Це можливо за двох умов: якщо артист належать до сфери культури й інформації та має на меті виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені.
А також – якщо артист зобов’язується повернутися в Україну.
Нагадаємо, стендап-комік Андрій Щегель, який втік з України через дозвіл Мінкульту, сказав, що українці самі зробили вибір "гинути на війні".
Пізніше він опублікував відео-вибачення, де заявив, що його слова вирвали з контексту і він не те мав на увазі.
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