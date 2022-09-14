Чи можуть родичі загиблих або зниклих безвісти військових виїхати за кордон? Відповідь ДПСУ

Під час воєнного стану виїзд за кордон для військовозобов‘язаних чоловіків віком 18-60 років заборонений, однак є кілька винятків.

Зокрема, з України можуть виїжджати деякі громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно, за кордон можуть виїжджати родичі людей, які загинули або зникли безвісти, обороняючи Україну під час російського вторгнення на Сході, а також повномасштабної війни (йдеться про Збройні Сили України, Нацгвардію, Службу безпеки України, поліцію, прикордонників тощо).

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у відповідь на запит "Української правди".

"Статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорію військовозобов‘язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Водночас приписи Статті 23 не регулюють питання перетину державного кордону", – кажуть у ДПСУ.

Тому Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, що визначають категорію чоловіків віком 18-60 років, які можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Згідно з доповненням, ухваленим 29 липня, призову на військову службу не підлягають "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Відповідно, ці громадяни можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Для виїзду необхідно надати:

документи, що підтверджують сімейні зв‘язки зі зниклою чи загиблою людиною;

та інформацію про факт її загибелі або зникнення безвісти.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ пояснили, чи є обмеження щодо виїзду жінок за кордон, а також – як заброньовані працівники можуть виїхати з України під час війни.

Також уряд дозволив морякам перетинати кордон за однієї умови.

А особам з інвалідністю та їхнім супровідникам дозволили необмежену кількість виїздів за кордон під час війни.