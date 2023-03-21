"Культурна модель "дідівщини": в мережі запустили флешмоб на підтримку дівчини, яка стрибала на скакалці

У соціальних мережах започаткували флешмоб на підтримку 19-річної Лізи, яка напередодні виклала відео, де стрибала на скакалці, через що виник конфлікт із сусідкою.

На відеоролику Ліза біля під’їзду будинку стрибає на скакалці. Пізніше до того ж під’їзду підійшла і сіла на лавку місцева літня жінка.

Вона почала вимагати, щоб дівчина перестала стрибати в неї "перед очима" або пішла в інше місце. Як результат - обізвала дівчину "соплячкою" та "гівном".

Відеоролик став вірусним, втім Ліза видалила його зі своїх соцмереж.

Розголосу історії дала журналістка Ганна Рибалка, яка зробила допис та опубілкувала відео з Лізою, зняте в Івано-Франківську.

Пізніше, журналістка повідомила, що в навчальному закладі дівчинці заборонили давати коментарі з цього приводу, а також – що керівництво закладу засуджує поведінку Лізи.

"Керівництво не стало на бік дівчини – на парах вони попросили стерти відео її та тих, хто його перепостив. І це в епоху інтернету", – зазначила журналістка.

В міській раді Франківська відреагували на скандал, зазначивши, що поважають Лізу та її дії, втім, звернулися до всіх, хто агресивно коментує дії літньої жінки.

"Ні в якому разі не захищаємо її спілкування з дівчинкою. Та ми не знаємо яка ситуація у цієї жінки, люди такими стають не від доброго життя. Зараз всі на нервах через новини та ситуацію на фронтах. Якби у неї була щаслива старість, вона точно реагувала б інакше", – написали в мерії.

У мережі почали поширювати інформацію про те, що Ліза навчається в Національному університеті "Одеська юридична академія".

"Укрїнська правда. Життя" звернулася до навчального закладу із запитом, втім не отримала відповіді.

У коментарі "УП. Життя" дівчина попросила не розголошувати своє прізвище і не підтвердила заклад освіти, в якому навчається.

Дівчина розповіла, що є переселенкою з Донецької області з міста Краматорськ.

"Мені дуже приємна підтримка людей, але все ж таки знайшлись люди іншої лумки", – написала Ліза в коментарі "УП. Життя".

Тим часом, в мережі люди запустили хештег #Лізамолодець та #підтримуюЛізу, а також почали викладати відео, де стрибають на скакалці, на підтримку дівчини.

Один із блогерів, який долучився до флешмобу, на відео повідомив, що дівчина навчається в Харкові.

Аби підтримати дівчину, в компанії молоді блогер записав відео на тому ж місці, де стрибала Ліза.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція🔥 Дякую усім не байдужим за підтримку‼️ ♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ😁

Користувач мережі Денис Цицаєв доєднався до флешмобу та закликав людей вийти на протест біля навчального закладу дівчини.

Тетяна Трощинська, головна редакторка Громадського радіо, написала що "відео дівчинки зі скакалкою треба примусово показувати сотням, тисячам жінок".

"Ця культурна модель "дідовщини" (чи "бабівщини") породила цілу школу маніпуляцій, що я тебе вчу тобі ж на благо, називаю "маленьким гівном" тобі ж на благо. Раз тебе мама не навчила!

Звісно, дитина має менший досвід життєвих ситуацій і реакцій на них. Але це така сама гідна людина", – написала Трощинська.

Записав відео, де скаче на скакалці, доброволець ЗСУ Андрій Хрутьба.

До флешмобу зі стрибків на скакалці доєдналася дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз, додавши, що "хоче, щоб дівчину не змогли задавити".

За словами журналістки Ганни Рибалко інцидентом, який стався, зайнялася поліція.