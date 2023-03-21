4 вектори розвитку сфери освіти: Михайло Федоров про плани осучаснення навчання

Михайло Федоров на посаді віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій планує цифровізувати систему освіти та впровадити низку інновацій.
Своїми планами він поділився у Facebook.
Федоров виділив 4 вектори роботи у сфері освіти:
– Боротьба з бюрократією в навчальних закладах
Михайло Федоров пояснює, що цей пункт включає:
- залучення талановитих викладачів за гідну оплату праці;
- трансформація освітніх просторів;
- ефективний менеджмент освітніх закладів;
- розвиток англійської мови, цифрових навичок, підприємництва;
- залучення грантів для фінансування проєктів.
|Фото: kegfire/Depositphotos
– Цифровізація освіти
Очільник Мінцифри планує розширити "Дію" на освітній напрям та зайнятись розвитком онлайн-систем для навчання.
– Розробка та впровадження стратегії розвитку інновацій
Федоров планує розвивати іновації та "прокачувати" здатність конкурували з технологічно розвиненими країнами.
– Розвиток мілтеку – кластеру, пов'язаного з військовими технологіями
"Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", – пояснює Федоров.
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