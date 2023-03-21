4 вектори розвитку сфери освіти: Михайло Федоров про плани осучаснення навчання

Михайло Федоров на посаді віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій планує цифровізувати систему освіти та впровадити низку інновацій.

Своїми планами він поділився у Facebook.

Федоров виділив 4 вектори роботи у сфері освіти:

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Михайло Федоров пояснює, що цей пункт включає:

залучення талановитих викладачів за гідну оплату праці;

трансформація освітніх просторів;

ефективний менеджмент освітніх закладів;

розвиток англійської мови, цифрових навичок, підприємництва;

залучення грантів для фінансування проєктів.

– Цифровізація освіти

Очільник Мінцифри планує розширити "Дію" на освітній напрям та зайнятись розвитком онлайн-систем для навчання.

– Розробка та впровадження стратегії розвитку інновацій

Федоров планує розвивати іновації та "прокачувати" здатність конкурували з технологічно розвиненими країнами.

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"Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", – пояснює Федоров.