4 вектори розвитку сфери освіти: Михайло Федоров про плани осучаснення навчання

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
10784
21 березня 2023

Михайло Федоров на посаді віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій планує цифровізувати систему освіти та впровадити низку інновацій.

Своїми планами він поділився у Facebook.

Федоров виділив 4 вектори роботи у сфері освіти:

– Боротьба з бюрократією в навчальних закладах

Михайло Федоров пояснює, що цей пункт включає:

  • залучення талановитих викладачів за гідну оплату праці;
  • трансформація освітніх просторів;
  • ефективний менеджмент освітніх закладів;
  • розвиток англійської мови, цифрових навичок, підприємництва;
  • залучення грантів для фінансування проєктів.
 Фото: kegfire/Depositphotos

– Цифровізація освіти

Очільник Мінцифри планує розширити "Дію" на освітній напрям та зайнятись розвитком онлайн-систем для навчання.

Розробка та впровадження стратегії розвитку інновацій

Федоров планує розвивати іновації та "прокачувати" здатність конкурували з технологічно розвиненими країнами. 

– Розвиток мілтеку – кластеру, пов'язаного з військовими технологіями

"Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", – пояснює Федоров.

Читайте також: Нового очільника МОН Лісового звинувачують у плагіаті: реакція міністра та деталі ситуації


Реклама:


 603
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED
 2290
Суспільство

Безсоння та надмірне виділення слини: як домашні тварини реагують на війну та як їм допомогти

Анастасія Поя
 25425
Суспільство

Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї? ТЕСТ

Головне на сайті


Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED
Як і коли реєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція
На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський
"Просили у росіян ліки від діабету, отримували – марлю і бинт": українці розповіли про медицину в окупації
Першу виставку присвятили закатованому поету – Харківський літературний музей повернувся додому
МКІП та Мінветеранів пропонують створити у Києві військове кладовище поруч із "Биківнянськими могилами"
Суспільство

Безсоння та надмірне виділення слини: як домашні тварини реагують на війну та як їм допомогти

Анастасія Поя
Суспільство

Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї? ТЕСТ