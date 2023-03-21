ВР ухвалила за основу закон про безкоштовне зберігання репродуктивних клітин військових на випадок травми

У Верховній раді ухвалили за основу законопроєкт про біологічне посттравматичне материнство та батьківство для військових.

Він дасть змогу військовим зберегти свої репродуктивні клітини на випадок травми.

Про це повідомила одна з авторок законопроєкту Оксана Дмитрієва.

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"Ще один крок – і наші військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини за кошти держави", – зазначила вона.

Тепер на законопроєкт чекає друге читання.

Державним коштом відбуватиметься забір, консервація та зберігання репродуктивних клітин, отриманих від військовослужбовців. Це запровадять на випадок втрати репродуктивних функцій унаслідок поранення, травми або контузії.

Автори законопроєкту провели розрахунки вартості забору статевих клітин. Одна процедура складає близько 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок. Додаткове фінансування для цього не потрібне, стверджують автори законопроєкту, оскільки держкошти перерозподіляють через масовий виїзд українців за кордон.

"Поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей", – йдеться у пояснювальній записці.

Водночас законопроєкт не забезпечує посмертне батьківство чи материнство.

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Крім того, законопроєкт передбачає розширення медичного забезпечення та реабілітаційних заходів для військовослужбовців та поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій.