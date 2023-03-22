Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї? ТЕСТ

Тривалий час у незалежній Україні тема УПА була надзвичайно контроверсійною.

Як і у випадку зі Степаном Бандерою, радянські історики створили довкола УПА безліч страхітливих міфів, якими лякали цілі покоління людей в СРСР.

Визнання на офіційному рівні УПА отримала лише у 2010 році, коли ветеранів організації указом Віктора Ющенка визнали учасниками боротьби за незалежність України.

Нині на фоні війни проти Росії УПА стала ще більшим символом української непокірності загарбникам та боротьби за свободу.

"УП. Життя" пропонує пройти тест та дізнатись більше про борців за українську незалежність, а також спростувати міфи довкола УПА.

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