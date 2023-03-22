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Тест

Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї? ТЕСТ

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22 березня 2023

Тривалий час у незалежній Україні тема УПА була надзвичайно контроверсійною.

Як і у випадку зі Степаном Бандерою, радянські історики створили довкола УПА безліч страхітливих міфів, якими лякали цілі покоління людей в СРСР.

Визнання на офіційному рівні УПА отримала лише у 2010 році, коли ветеранів організації указом Віктора Ющенка визнали учасниками боротьби за незалежність України.

Нині на фоні війни проти Росії УПА стала ще більшим символом української непокірності загарбникам та боротьби за свободу.

"УП. Життя" пропонує пройти тест та дізнатись більше про борців за українську незалежність, а також спростувати міфи довкола УПА.

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Першим підрозділом УПА стала "Поліська Січ", заснована ще в 1941 році. Хто сформував цей підрозділ?

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Яка дата вважається офіційною датою заснування УПА?

Група повстанців. Фото: Історична правда
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Чи воювали підрозділи УПА проти німців?

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У якому році Роман Шухевич очолив УПА?

Роман Шухевич (ліворуч). Фото:Центр досліджень визвольного руху
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Яке головне завдання ставили перед собою в УПА?

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Чи приймали до загонів УПА людей інших національностей?

Навчання вояків УПА. Фото: Історична правда
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Якими методами намагались боротись проти УПА радянські спецслужби?

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Роман Шухевич очолював УПА до смерті в 1950 році. Як він загинув?

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Чому УПА конфліктувала із польською Армією Крайовою?

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