Не повідомила про булінг в поліцію: на Волині за бездіяльність оштрафували директорку ліцею

На Волині оштрафували директорку ліцею за те, що вона не повідомила поліцію про булінг у школі.

До очільниці закладу звернулася за допомогою матір десятикласника, від імені якого школярі створювали фейкові акаунти в Instagram і TikTok, монтували його фото з непристойними надписами, йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

За інформацією з соцмереж, директоркою Іваничівського ліцею №1 однойменної громади, де стався інцидент, є Марія Шевчик.

"УП. Життя" намагалася сконтактувати з очільницею закладу, та вона на зв’язок не вийшла.

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки, у межах доби вона мала б відреагувати на звернення та звернутись до поліції. Цього не відбулося. Тож суд визнав директоркою винною і зобов’язав сплатити штраф у розмірі 850 грн.

Як повідомляють у постанові суду, матір хлопця, якого цькували інші діти, ще у вересні 2022 року звернулася до директорки ліцею та класного керівника сина.

Вона лише розповіла їм про ситуацію з дитиною та показала скріншоти відео з TikTok, на яких принижували хлопця.

Учителі хоч пообіцяли розібратися, йдеться у постанові суду, та цього не трапилось, булінг десятикласника ще посилилося, цькували дитину і вчителі.

У листопаді 2023 року матір хлопця звернулася за допомогою в поліцію та написала заяву.

"До школи навідалася працівниця поліції та у присутності директорки провела бесіду з дітьми щодо булінгу" –, йдеться у постанові.

У результаті батьки кількох дітей написали п’ять письмових заяв на ім'я директорки, де стверджували, що десятикласник насправді сам цькував їхніх дітей, щоб підтвердити, показали переписку школярів з нецензурною лексикою.

У школі після цього скликала комісію. Запросили туди й матір десятикласника, хоч питання щодо булінгу її сина не піднімали.

Говорили лише про цькування інших дітей, пояснили це тим, що жінка не зверталась до них із письмовою заявою.

Директорка школи сказала, що саме на цій комісії тоді дізналась про ситуацію з булінгом десятикласника. Також вона зазначила, що в поліцію не зверталась, оскільки це вже зробила матір хлопця.

Суддя вину очільниці закладу підтвердив, оскільки в межах доби після отримання повідомлення про булінг вона не зверталась в поліцію.

"Через погіршення ситуації матір десятикласника змушена була перевести сина у школу у Нововолинськ", – йдеться у постанові суду.

Нагадаємо, на Львівщині директор школи періодично ображав та бив учнів.