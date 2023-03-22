Парамедикиня Михайлова пропонує облаштувати на Аскольдовій горі Пантеон Героїв

Парамедикиня, депутатка Київради та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова зареєструвала на сайті президента України петицію про створення Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві.

Пантеон має стати місцем почесних поховань і вшанування пам’яті видатних героїв української історії: героїв Крут, Холодного Яру, Української Повстанської Армії, "Небесної Сотні", "Кіборгів" та російсько-української війни.

Для розміщення Національного Пантеону Героїв України Аліна Михайлова запропонувла столичний парк Аскольдова Могила.

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"Це одна з найвідоміших історичних місцевостей у Києві, де споконвіків ховали воїнів та інших видатних особистостей. Тут спочиває Герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі", командир першого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр, розташовані пам’ятні знаки Героїв Небесної Сотні, захисників Іловайську, Дебальцевого, Донецького аеропорту", – йдеться у петиції.

Місце перепоховання вояків студентського куреня, загиблих під ст. Крути на Аскольдовій горі Фото:Сарапулов/Вікіпедія

Аліна Михайлова вважає, українці почали розуміти, хто є їхніми героями з 2014 року.

"Герой України – це той, хто зі зброєю боронить її Незалежність, Свободу і Гідність. Та навіть попри окупацію територій і тисячі смертей ми досі не поставили в цій дискусії крапку. Повномасштабне вторгнення розставило усі крапки над "і". Більше ніхто не сумнівається, хто герой нашої історії, а хто - його звалище", – пише вона.

Авторка петиції закликає громадськість підтримати ініціативу та надати відповідні доручення Кабміну розробити проєкт та забезпечити створення Національного Пантеону Героїв України.

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Нагадаємо, київська міська влада планувала розмістити на Лисій горі у столиці військовий цвинтар, однак згодом на прохання громадськості і Кабміну, рішення про облаштування кладовища можуть скасувати. Адже Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду.