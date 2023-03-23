Як оформити відпустку військовослужбовцям – пояснює омбудсмен

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 березня 2023

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Кожна з них може тривати не більше 10 днів, нагадує омбудсмен Дмитро Лубінець. 

"Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу", – йдеться в повідомленні. 

Як військовослужбовцю отримати відпустку

  • написати рапорт на ім’я командира (начальника) та додати документи з підставами;
  • рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;
  • командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.
Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Омбудсмен рекомендує подавати рапорт у двох примірниках. 

На одному з примірників мають бути зазначені дані, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом. А саме: вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт. 

"Це загальні унормовані правила для всіх військовослужбовців. 

Як такових підводних каменів немає", – пояснює адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак. 

Втім, за словами юриста, командування може просто відмовити в наданні відпустки, і "нічого з цим не зробиш". 

Надання відпустки військовим регулює Закон України "Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану".  

Нагадаємо, раз в рік військовослужбовець може попросити відпустку без збереження заробітної плати. 

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