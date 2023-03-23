В Авдіївці досі залишаються 7 дітей, яких батьки переховують від евакуації – голова ВЦА

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
3059
23 березня 2023

В Донецькій області, у місті Авдіївка, яке розташовується поблизу лінії зіткнення, залишаються близько двох тисяч людей. Серед них – 7 дітей. 

Про це розповів керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в етері єдиного телемарафону.

За його словами, ворог постійно обстрілює 10-12 км дороги до Авдіївки а також дорогу в самому місті, але влада знаходить "шпаринки", аби евакуювати людей. 

"Було б бажання. Є бронекапсули, якими ми людей вивозимо. Особливо ситуація з дітьми не дає спокою", – каже Віталій Барабаш. 

Фото: Zwiebackesser/Depositphotos

Нині в Авдіївці перебувають 7 дітей, яких батьки, за його словами, ховають у підвалах. 

"Це безвідповідальність батьків, які ховають своїх дітей. Ми їх знаходимо, на завтра готуємо на евакуацію, а за ніч вони міняють локації й знову ховаються. 

Більш-менш простіше в центральній частині міста, де є багатоповерхівки. Їх близько 150, але їх (дітей – ред.) там простіше знайти. А коли вони тікають в стару частину міста – це декілька тисяч приватних подвір'їв. Всі не обійдеш", – сказав Віталій Барабаш.

Також керівник ВЦА розповів про випадок, коли місцевий підліток сам втік з дому на евакуацію. 

"Пів дня бігав містом шукав волонтерів, які його вивезуть. Нікого не знайшов, зайшов додому, перевдягнувся і пішки пішов з міста. Хлопчина йшов пішки абикуди. Слава богу, хлопця підібрали, привезли", — сказав він.

Спершу підліток був у Покровську, потім поїхав на Дніпро, а зараз уже перебуває в Смілі на Черкащині. 

За словами Барабаша, хлопець був "дуже нестабільний", з ним працюють психологи.  

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області.

Читайте також: Українців просять евакуюватися з Авдіївки на Донеччині: куди звернутися по допомогу


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED