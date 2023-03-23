В Авдіївці досі залишаються 7 дітей, яких батьки переховують від евакуації – голова ВЦА

В Донецькій області, у місті Авдіївка, яке розташовується поблизу лінії зіткнення, залишаються близько двох тисяч людей. Серед них – 7 дітей.

Про це розповів керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в етері єдиного телемарафону.

За його словами, ворог постійно обстрілює 10-12 км дороги до Авдіївки а також дорогу в самому місті, але влада знаходить "шпаринки", аби евакуювати людей.

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"Було б бажання. Є бронекапсули, якими ми людей вивозимо. Особливо ситуація з дітьми не дає спокою", – каже Віталій Барабаш.

Нині в Авдіївці перебувають 7 дітей, яких батьки, за його словами, ховають у підвалах.

"Це безвідповідальність батьків, які ховають своїх дітей. Ми їх знаходимо, на завтра готуємо на евакуацію, а за ніч вони міняють локації й знову ховаються.

Більш-менш простіше в центральній частині міста, де є багатоповерхівки. Їх близько 150, але їх (дітей – ред.) там простіше знайти. А коли вони тікають в стару частину міста – це декілька тисяч приватних подвір'їв. Всі не обійдеш", – сказав Віталій Барабаш.

Також керівник ВЦА розповів про випадок, коли місцевий підліток сам втік з дому на евакуацію.

"Пів дня бігав містом шукав волонтерів, які його вивезуть. Нікого не знайшов, зайшов додому, перевдягнувся і пішки пішов з міста. Хлопчина йшов пішки абикуди. Слава богу, хлопця підібрали, привезли", — сказав він.

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Спершу підліток був у Покровську, потім поїхав на Дніпро, а зараз уже перебуває в Смілі на Черкащині.

За словами Барабаша, хлопець був "дуже нестабільний", з ним працюють психологи.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області.