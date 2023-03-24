Петиція про облаштування на Аскольдовій могилі Пантеону Героїв набрала 25 тисяч підписів

Українці підтримали петицію про створення Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві, свідчить інформація на сайті Офісу президента.

Про це також повідомила авторка звернення – парамедикиня, депутатка Київради та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

М ісце перепоховання на Аскольдовій горі Фото: Сарапулов/ Вікіпедія

"Дякую шалено сильно. Тепер чекаю відповідь від Володимира Зеленського і вірю у вашу підтримку цієї великої ідеї, яка вкрай потрібна нашій країні", – написала жінка.

Як йдеться у петиції, столичний парк Аскольдову Могилу запропонували тому, що це одна з найвідоміших історичних місцевостей у Києві. Там споконвіків ховали воїнів та інших відомих особистостей України.

Нагадаємо, пантеон має стати місцем почесних поховань і вшанування пам’яті видатних українських особистостей.