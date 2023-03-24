Петиція про облаштування на Аскольдовій могилі Пантеону Героїв набрала 25 тисяч підписів

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
2009
24 березня 2023

Українці підтримали петицію про створення Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві, свідчить інформація на сайті Офісу президента.

Про це також повідомила авторка звернення – парамедикиня, депутатка Київради та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

 Місце перепоховання на Аскольдовій горі Фото:Сарапулов/Вікіпедія

"Дякую шалено сильно. Тепер чекаю відповідь від Володимира Зеленського і вірю у вашу підтримку цієї великої ідеї, яка вкрай потрібна нашій країні", – написала жінка.

Як йдеться у петиції, столичний парк Аскольдову Могилу запропонували тому, що це одна з найвідоміших історичних місцевостей у Києві. Там споконвіків ховали воїнів та інших відомих особистостей України.

Нагадаємо, пантеон має стати місцем почесних поховань і вшанування пам’яті видатних українських особистостей.

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