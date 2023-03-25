Помста через 20 років: на Київщині жінку підозрюють у смертельному отруєнні колишнього

У Києві затримали 35-річну жінку, яку підозрюють в тому, що вона отруїла свого колишнього хлопця алкоголем з талієм – елементом, який є для людини сильнодіючою отрутою.

У такий спосіб підозрювана, ймовірно, помстилася чоловікові, з яким у неї не склалися стосунки 20 років тому, повідомили в Офісі Генпрокурора та у поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що жінка також намагалася отруїти іншого колишнього коханця та його дружину.

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Отримали пляшку рому і шоколадки

Правоохоронці взялися за справу після повідомлення лікаря медичного закладу Іванківського району Київщини про те, що до медзакладу доставили 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, оперативники карного розшуку почали детальніше досліджувати ситуацію.

Стало відомо, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення на месенджер з невідомого номеру про те, що він виграв приз.

Через декілька днів він отримав пляшку рому і три шоколадки. Після вживання напою чоловіку стало зле. У нього почало випадати волосся. Згодом він був госпіталізований до медичного закладу, де впав у кому та помер.

У Києві затримали жінку за підозроюю в отруєнні свого колишнього хлопця алкоголем з талієм

"Стан пацієнта дуже швидко погіршувався і ми не могли йому вже нічим допомогти, а після того, як ми отримали результат лабораторного дослідження на талій, то побачили дуже високу концентрацію і пацієнт просто був приречений", – розповідає лікар.

Також подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова. У 4 жінок в організмі також знайшли талій.

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Потерпіла Інна розповіла, що вона також "виграла у розіграші" пляшку рому. Алкоголь дівчина випила разом з подругами на честь її Дня ангела 2 лютого. Через декілька днів всім дівчатам стало погано.

"Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами", – каже Інна.

Що відомо про підозрювану

Невдовзі правоохоронці встановили, що отруєні пляшки за допомогою кур’єрської доставки відправляла 36-річна жінка на ім’я Леся.

Оперативники з’ясували, що Леся 20 років тому мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, однак до шлюбу не дійшло.

Мати потерпілого розповіла, що її син та Леся приходили до неї та просили гроші на аборт.

Під час обшуку у помешканні підозрюваної виявили і вилучили дві пляшки алкоголю

"Я казала: одружуйтеся. Але вона не захотіла, побоялась батьків", – зазначає мати померлого чоловіка.

Слідство також встановило, що чоловік Інни, яка також отримала отруйний ром, теж колись мав колись стосунки з Лесею.

"У серпні минулого року вона вже намагалася отруїти його таким способом, але ймовірно концентрація дози талію була мала. А в січні цього року небезпечну посилку отримала вже його дружина", – пояснюють у поліції.

Куртка, в якій підозрювана купувала "подарунки"

Під час обшуку у помешканні підозрюваної виявили і вилучили дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, одяг, у якому вона здійснила покупку "подарунків" та інші речдоки.

Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою

За процесуального керівництва прокурорів Вишгородської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Фото: поліція Київської області.