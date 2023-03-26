В Японії студент прийшов на випускний в образі Зеленського на знак солідарності. ФОТО

Студент Кіотського університету одягнувся на випуск як президент Зеленський. Таким чином хлопець висловив свою солідарність з українським народом.

Про це він розповідає на своїй сторінці Twitter.

"Ми пам'ятаємо про вас. На жаль, я не можу підтримати вас інакше, ніж скромним донатом, але колись я ступлю на вашу землю, щоб допомогти вашому відновленню", – написав він.

У Японії та зокрема у Кіотському університеті є традиція для випускників. Вони можуть приходити на церемонію вручення дипломів у будь-якому вбранні, копіюючи будь-якого персонажа або історичну постать.

Фото студента-випускника у Японії

Професор університету Джеффрі Дж. Холл розповів, що студент спеціально 3 місяці відрощував бороду, аби перевтілитися, як він каже, в найсміливішу людину.

Ще випускник взяв із собою плакат на підтримку України. На ньому – цитати з промови Зеленського в Конгресі.

Фото з випускного