У Великій Британії видали книгу з промовами Володимира Зеленського

Британська компанія Hutchinson Heinemann опублікувала збірку промов президента України Володимира Зеленського під назвою "Послання з України".

Про це повідомляє The bookseller.

Передмову до збірки написав сам глава української держави.

Видавництво отримало права публікувати книжку в усьому світі, зокрема в США, Німеччині, Іспанії, Португалії та в інших країнах.

Володимир Зеленський. Фото з особистої сторінки

Окрім паперового варіанта, вийдуть також аудіо- та електронна книги.

"У книзі розповідається про історію України словами її президента. Це історія про націю, яка мужньо захищається від російської агресії. І це історія народу, який веде світ у боротьбі за демократію", – кажуть у видавництві.

Книга містить 16 промов, починаючи з 2019 року, які відібрав особисто Зеленський.

Усі доходи Зеленського від книги – щонайменше 60 пенсів (25 грн) за копію друкованого видання, проданого у Великій Британії – підуть на підтримку України.

Книга також містить передмову Аркадія Островського, редактора журналу The Economist по Росії і Східній Європі.

"Ця книга розповідає про те, як Україна знайшла свій голос і свою силу. Наслідки можна побачити на полях битв найбільшої війни в Європі з 1945 року", – говорить він.

Нагадаємо, в Україні випустять першу біографію головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.