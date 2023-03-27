Про що свідчать страшні сни у дітей та як їх подолати – пояснює МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, про що свідчать нічні кошмари у дітей та як батькам допомогти їм це подолати.

Якщо дитині сниться страшний сон, це може свідчити про те, що вона втомилася, перезбудилася чи захворіла.

Також нічні жахіття можуть стати ознакою психологічної травми у дитини.

За даними МОЗ, більшості дітей періодично сняться кошмари.

Втім, якщо жахіття трапляються часто, заважають дитині виспатися, впливають на її самопочуття вдень – варто звернутися до сімейного лікаря або психолога.

Якщо нічні кошмари трапляються рідко, в МОЗ рекомендують:

не намагатися розбудити дитину під час кошмару – краще не торкатися та не обіймати дитину, яка сіпається чи кричить уві сні, адже вона може не впізнати вас, а злякатися ще більше;

якщо дитина прокинулася, впевніться, що вона вас впізнала і розуміє, де знаходиться – запитайте, як її звати, як звати вас або домашнього улюбленця;

запевніть дитину, що ви поруч і все добре – спокійна присутність дорослого допоможе дитині почуватися в безпеці;

скажіть дитині, що їй наснився страшний сон, але тепер все минулося, наприклад: "Тобі наснився поганий сон, але зараз ти прокинувся/-лась і все добре";

не наполягайте на тому, щоб дитина розповіла, що саме їй наснилося, якщо вона цього не хоче;

допоможіть дитині знову заснути – запропонуйте щось, що заспокоїть маля та допоможе повернутися до сну: улюблену м’яку іграшку, ковдру, подушку, нічник, казку на ніч або тиху музику чи обговоріть приємні сни, які б хотіла бачити ваша дитина.

В МОЗ додають, що часто діти розповідають про свої сни вранці після пробудження.

"Коли дитина розповідає про сон, можливо, малює його або пише про нього при денному світлі, страшні образи втрачають свою силу. Дуже добре, якщо дитина зможе проговорити, промалювати чи прописати щасливе закінчення свого тривожного сну", – зазначають у МОЗ.

Дитяча психологиня Світлана Ройз радить після пробудження допомогти дитині "перемогти тих ворогів чи монстрів, які переслідували її уві сні – розігнати їх руками, уявним мечем чи розприскувачем".

"Важливо, щоб дитина сама брала участь у цих діях – сама розправлялася зі страхіттями", – пояснює Ройз.

Нагадаємо, науковці виявили, що дорослі люди, які страждають на безсоння, мають на 69% вищий ризик отримати серцевий напад.