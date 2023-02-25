Безсоння підвищує ризик серцевого нападу – вчені

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 лютого 2023

Науковці виявили, що люди, які страждають на безсоння, мають на 69% вищий ризик отримати серцевий напад (інфаркт міокарда).

При чому потенційний зв'язок між безсонням і ризиком серцевого нападу є найсильнішим у жінок.

Мета-аналіз відповідних досліджень за 9 років опублікували у науковому журналі Clinical Cardiology, повідомляє Американський коледж кардіології (АСС).

Учасники дослідження, які спали 5 або менше годин, мали найвищі шанси отримати серцевий напад. 

Також люди з діабетом і безсонням мали вдвічі вищий ризик серцевого нападу, ніж ті, у кого немає таких розладів.

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 Фото: stevanovicigor/Depositphotos

Розлади сну – типове явище під час війни. Українці можуть мати безсоння внаслідок року хронічного стресу.

Але сон надважливий для тіла, оскільки він допомагає регулювати рівень цукру в крові, кров'яний тиск і вагу, пише Healthline.

Нестача сну може призвести до багатьох захворювань, як-от хвороби серця, діабет, інсульт, гіпертензія, ожиріння і депресія.

Науковці  зібрали дані 1 184 256 дорослих людей, 43% з яких – жінки. Середній вік учасників становив 52 роки. 96% із них не мали в анамнезі серцевих нападів.

13% респондентів (153 881) мали безсоння, тобто не могли заснути ввечері або прокидалися дуже рано і не могли повернутися до сну.

"Результати показали прямий зв'язок між безсонням і серцевим нападом у всіх пацієнтів, незалежно від віку, статі, тривалості спостереження та наявності загальних супутніх захворювань", – йдеться у статті.

Зокрема, у тих, хто спав 5 або менше годин на добу, ймовірність серцевого нападу була майже у два рази вищою, ніж у тих, хто спав 6 або 7-8 годин на добу.

Автори дослідження вважають, що сон – одна з основних рекомендацій щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

Також людям, які страждають на безсоння, рекомендують регулярно проходити обстеження на ішемічну хворобу серця.

Водночас надмірний сон є не менш шкідливим, ніж недосипання, наголошують вчені.

Нагадаємо, раніше кардіолог пояснював, як уникнути інфаркту.

Також ми давали 8 простих порад, як побороти безсоння під час постійного стресу.

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