Киянина, який під виглядом лікарки розбещував школярок у Львові, засудили до 8 років в'язниці

Суд визнав винним киянина у розбещенні неповнолітніх дівчат у школах Львова.

Чоловіка засудили за педофілію до восьми років позбавлення волі, йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

У вироку суду йдеться, що у грудні 2021 року 50-річний киянин, переодягнувшись у жіночий одяг, проник у дві школи Львова.

Щоб реалізувати злочинний умисел, чоловік зайшов у шкільний туалет, де була дитина. Він перегородив вихід школярці та назвався лікаркою, після чого запропонував дитині медичний огляд. Коли дівчинка погодилась, чоловік почав "оглядати" її.

"Такі дії тривали декілька хвилин до моменту, коли продзвенів шкільний дзвінок на перерву між уроками і в приміщення туалету почали заходити інші люди", – йдеться у вироку.

Зокрема, до вбиральні зайшла вчителька потерпілої, яка пішла шукати ученицю – дівчинки довго не було у класі. Це почув зловмисник і почав тікати, дорогою штовхнувши жінку.

Вчитель, яка це побачила, одягнула дитину і в шоковому стані побігла до класу, розповівши все класному керівнику. Остання повідомила про інцидент офіційному представнику малолітньої.

Інший випадок трапився через 11 днів в іншій школі Львова. Ще одна малолітня дівчинка відпросилася в туалет під час уроку. Повернувшись до класу, вона плакала. Дівчинка розповіла вчительці, що у вбиральні до неї торкався незнайомий чоловік. Разом вони пішли до шкільного завуча, після чого викликали маму дитини до школи.

Свідки подій у двох школах підтвердили, що людина, яку вони бачили на камерах відеоспостереження, та обвинувачений є однією і тією ж особою.

Злочинні дії суд кваліфікував як розбещення неповнолітніх і виніс рішення призначити чоловіку покарання у вигляді восьми років тюрми (ч.2 ст.15, ч.2 ст.156 ККУ). Термін рахуватимуть із 23 грудня 2021 року з розрахунком один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Зловмиснику також доведеться виплатити 150 тис. грн. компенсації представнику семирічної школярки. Вирок ще не набрав законної сили, тому сторона обвинувачення можн подати апеляцію.

Киянина вже судили раніше за розбещення неповнолітніх. У 2021 році він був у розшуку. Подібні злочинні дії він вчиняв в одній із київських шкіл. Тоді за нього внесли заставу і він вийшов на волю.