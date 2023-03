Новим заступником глави МОН призначили Дмитра Завгороднього

Кабінет міністрів України призначив гендиректора директорату цифрової трансформації МОН Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 березня, повідомив народний депутат Тарас Мельничук у Telegram.

Завгороднього призначили заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Серед пріоритетів Завгороднього на новій посаді у МОН назвали наступні:

комп'ютеризація українських шкіл;

впровадження нових IT-рішень в освіті, зокрема інструменти для діджиталізації освіти в дистанційному та змішаному форматах і цифровізації робочих процесів;

вибудовування ефективної системи збору й аналізу даних у сферах освіти і науки;

розвиток цифрових навичок педагогів та їхніх учнів;

трансформація професійної освіти.

Водночас уряд звільнив з посад двох заступників ексочільника МОН Сергія Шкарлета – Олександра Костюченка, який обіймав посаду з січня 2022-го, та Олексія Шкуратова, якого призначили заступником міністра у серпні 2021 року.

Фото з Facebook-сторінки Дмитра Завгороднього

Що відомо про Дмитра Завгороднього?

У 2013 році Завгородній закінчив факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Прикладна математика", йдеться на сайті МОН.

У 2019-му здобув другу вищу освіту магістра за спеціальністю "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" у Вінницькому державному педуніверситеті імені Михайла Коцюбинського.

Також брав участь у короткостроковій програмі "The Role of Public Policy in Private Sector Development" ("Роль державної політики у розвитку приватного сектору") в Українському католицькому університеті у партнерстві зі Стенфордським університетом.

У 2015-2021 роках – приватний підприємець у сферах розроблення програмного забезпечення та неформальної освіти.

З 2019 року – радник у Міністерстві цифрової трансформації України на громадських засадах, опікується питаннями освіти та науки. Також Завгородній є позаштатним менеджером проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" – платформи для дистанційного навчання українських учнів.

Крім того, Завгородній є експертом консультаційного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифрі.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета, який обіймав посаду міністра освіти і науки України з грудня 2020-го. Замість нього новим очільником МОН призначили директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксена Лісового.

Невдовзі після цього змінилося керівництво і Українського центру оцінювання якості освіти, який опікується організацією та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а нині – НМТ. Директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко.