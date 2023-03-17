Шкарлет йде у відставку. Що відомо про потенційних кандидатів на посаду міністра освіти

Сергій Шкарлет, якого викривали на плагіаті, йде з посади міністра освіти і науки України – інформацію підтвердили у Кабміні, Офісі президента і Верховній Раді.

За даними джерел УП, на посаду очільника МОН розглядають директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксена Лісового, держсекретарку МВС Інну Ящук та народну депутатку від "Слуги народу" Юлію Гришину.

"Українська правда. Життя" звернулася до них по коментарі. Ми отримали відповідь від народної депутатки Юлії Гришиної. За її словами, вона поки що не проходила співбесіду.

"Співбесіди не проходила. Посади міністра освіти немає в моїх планах", – повідомила пані Юлія.

Наразі невідомо, чи проводилися співбесіди на посаду очільника МОН. "УП. Життя" зібрала інформацію про освітян, яких називають "потенційними кандидатами".

Оксен Лісовий

Оксен Лісовий – директор Національного центру "Мала академія наук України" і доброволець 95-ї бригади ДШВ. Фото: "Вікна"

Оксен Лісовий – директор Національного центру "Мала академія наук України" і доброволець 95-ї бригади Десантно-штурмових військ, розповідають у НАН України.

У 2012 році Оксен отримав ступінь кандидата філософських наук (філософська антропологія, філософія культури), а у 2015 році – вчене звання доцента.

У 2021 році отримав почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

З початку повномасштабного вторгнення Оксен Лісовий долучився до війська як доброволець у складі ДШВ. З початку війни його 95-та бригада була на Сході, в районі агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка.

"Оксен Лісовий народився у родині репресованого радянською владою філософа й талановитої педагогині. До повномасштабного вторгнення рф чоловік дбав про обдарованих дітей і обіймав посаду директора Національного центру "Мала академія наук України".

Тренер із фехтування, вчитель, фахівець бібліотечно-інформаційних систем і кандидат філософських наук виховує двох синів, а наразі мужньо боронить свободу України на фронті", – писали про нього у МОН.

В інтерв’ю "Вікнам" Оксен розповідав, що виконує бойові завдання командира підрозділу, але не отримує заробітну плату від ЗСУ, а зберігає основне місце роботи.

Працювати у МАН Олексі Лісовому вдається дистанційно.

"Як на мене, Оксен Лісовий має велику довіру в середовищі. Не в останню чергу через успішні проєкти в МАН. Та найголовніше, що він справді переймається розвитком освіти.

І якщо він справді серед кандидатів, я думаю, що чимало професійних людей будуть готові допомагати йому", – прокоментував можливе призначення Оксена ексзаступник міністра освіти й науки Єгор Стадний.

Інна Ящук

Інна Ящук – держсекретарка Міністерства внутрішніх справ.

Інна Ящук – докторка педагогічних наук, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та очільниця Департаменту освіти, науки та спорту МВС України.

У 2023 році Кабмін призначив Ящук держсекретаркою Міністерства внутрішніх справ – вона замінила Юрія Лубковича, який загинув в авіатрощі у Броварах.

Закінчила ХГПА за спеціальністю "вчитель молодших класів" та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ("початкове навчання та методика педагогіки").

У 2006 році балотувалась до Хмельницької міської ради від Партії патріотичних сил України, а у 2015 році – стала депутаткою Хмельницької обласної ради по мажоритарному округу №41 від Об’єднання "Самопоміч", пише "Чесно".

Того ж року Інну обрали головою Комісії питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму в Хмельницькій обласні раді, а також вона стала членом міжфракційної групи "За рівні можливості".

У 2020 році, на позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Ящук оголосили кандидаткою на посаду Хмельницького міського голови, але вона не виграла вибори.

Того ж року Інну Ящук обрали депутаткою Хмельницької міської ради від партії "Слуга народу".

Пані Інна є членом постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

Минулого року на Хмельниччині жінка очолила Національну соціальну сервісну службу, створену для реалізації соціальної реформи в Україні.

Юлія Гришина

Юлія Гришина – народна депутатка від партії "Слуга народу". Фото: Facebook

Юлія Гришина – народна депутатка від партії "Слуга народу", докторка юридичних наук і професорка. Також вона очолює підкомітет з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

У 2000 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, там і викладала право.

У 2019 році Юлію Гришину обрали народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу". Вже за рік політикиню збиралися призначити на посаду міністерки освіти – тоді її критикували за відсутність деякого майна у декларації та корупційні скандали навколо діяльності її чоловіка.

Наприкінці 2022 року Гришина проголосувала за законопроєкт №5655 про містобудівну реформу. Українці вимагали ветувати ініціативу, яка "відповідає інтересам забудовників".

Депутатка розробила та сприяла ухваленню законопроєкту №5748 про протидію мобінгу (цькуванню) на роботі, який Рада підтримала у 2022 році. Також Гришина очолила громадську організацію "Комісія з питань юридичної освіти та обізнаності", яка має сприяти розвитку юридичної освіти, підтримувати наукові дослідження у сфері права тощо.

Нагадаємо, 17 березня джерела УП повідомили, що Сергій Шкарлет йде з Міністерства освіти і науки. Раніше його критикували за корупцію, плагіат і утиски освітян, які викривали академічну недоброчесність у його роботах.

Проти Шкарлета неодноразово протестували студенти НаУКМА після скандалу навколо виборів президента академії. А в соцмережах іронізували над скандальним "бойовим" фото міністра.