Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко

Кабінет міністрів призначив новою директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко.

Про це повідомив народний депутат Тарас Мельничук 24 березня.

До цього з жовтня 2022 року директором УЦОЯО був Едуард Цирулік

Рішення про призначення Вакуленко директоркою ухвали за поданням Міністерства освіти і науки.

Тетяна Вакуленко

Раніше вона обіймала посаду заступниці директора УЦОЯО.

Вакуленко закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди, захистила дисертацію кандидата педагогічних наук.

В Українському центрі оцінювання якості освіти вона працює з 2010 року.

Тетяна Вакуленко також є Національною координаторкою міжнародного дослідження PISA в Україні.

Наразі на її призначення реагують переважно позитивно..

Зокрема, народний депутат Роман Грищук написав, що директоркою УЦОЯО став "професіонал в освітніх вимірюваннях, людина, яка живе освітою".

Співзасновниця громадської організації "Смарт Освіта" Іванна Коберник назвала рішення про призначення Тетяни Вакуленко на посаду директорки "перезрілим".

"Може, давно розроблена УЦОЯО стратегія освітніх вимірювань нарешті почне впроваджуватись", – написала Коберник.

Координаторка сектору "Освіта" Олена Северенчук зазначила, що таке призначення – "перша кадрова перемога нового міністра".

Нагадаємо, 21 березня Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки, якогозвинуватили у плагіаті. Пізніше новий очільник МОН Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат до НАЗЯВО.