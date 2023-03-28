Науковці знайшли нові епізоди плагіату у дисертації міністра Лісового. ФОТО

Українські науковці виявили нові епізоди плагіату у дисертації міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Після звинувачень у плагіаті новий очільник МОН надіслав роботу на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Лісовий додав, що має "нульову толерантність" до плагіату та у разі підтвердження факту плагіату відмовиться від наукового ступеня.

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Утім, низку науковців така відповідь не задовольнила. Зокрема, дослідник Віктор Бєгун звернув увагу на те, що Лісовий не спростував наявність плагіату у роботі.

"Я маю аргументовані сумніви (щодо наукової новизни дисертації Лісового, – ред.) з огляду на наявні факти: таблиці співпадінь і маніпуляцій, відмову прямо сказати – ні, не крав і перекладання відповідальності на потенційно залежну комісію.

Треба, щоб кожен, не згодний з брехнею прочитав якийсь кусок дисертації Лісового, пошукав підозрілі фрази", – заявив Бєгун.

Віктор Бєгун закликав науковців проаналізувати фрагменти дисертації Лісового на наявність підозрілих фраз і знайти джерела, звідки вони були взяті.

Науковці знайшли у дисертації Лісового збіги з іншими науковими роботами, крім Я. Арабчука та А. Зуєва. За їхніми словами, епізодів передруку без належного цитування виявилося набагато більше, ніж два, про які повідомляли раніше.

Наприклад, кандидатка історичних наук Марта Гавришко знайшла у роботі Лісового збіги з науковими працями А. Куртузова та К. Мюллера.

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Науковиця Олена Романова з’ясувала, що деякі фрагменти дисертації Лісового використовувалися в різних роботах неодноразово. Зокрема, уривок з роботи Арабчука, який міститься у дисертації Лозового, був знайдений у авторефераті О. Стоянко, яка захистилася у 2004-му.

Кандидат економічних наук Вадим Кончин знайшов у дисертації Лісового цілий "запозичений" абзац без цитування з роботи брата експрезидента України Віктора Ющенка – Петра, який захистився у 2009-му році.

Докторка соціологічних наук Олена Злобіна повідомила, що побачила у списку літератури посилання на свою книжку, написану у співавторстві з іншим науковцем.

Утім, у самому тексті жодних збігів зі своїм текстом не виявила – автор поставив посилання на розділ, до якого автори книги не мають жодного стосунку.

Також у роботі міністра докторка філологічних наук Елеонора Шестакова знайшла фрагменти, які збігаються з науковими творами О. Ічанської, П. Гуревича, Н. Чабана, М. Щукина та В. Шахрая.

Віктор Бєгун у коментарі "УП. Життя" зазначив, що відсоток плагіату у дисертації Лісового не рахував, однак його колеги підтверджують, що він складає понад 20%.

Що відомо про погрози науковцям

Віктор Бєгун, який переїхав до Німеччини ще до війни, стверджує, що йому почали надходити погрози після того, як він почав публічне обговорення проблеми плагіату у дисертаціях Лісового.

Користувач Re Oct публічно погрожував науковцю кримінальними провадженнями, Інтерполом і навіть згадав його померлу матір. Він звинувачував Бєгуна в тому, що той "розхитує ситуацію навколо міністра, перебуваючи за кордоном".

"Він же пообіцяв "московську пляшку". Я загуглив – це коктейль Молотова. Маю проблеми зі сном і не можу працювати. Я – науковець, мені треба концентруватися, а це якось погано виходить після погроз", – говорить Віктор Бєгун.

До правоохоронних органів науковець не звертався, а користувача, який погрожував, заблокував.

Кандидат фізико-математичних наук Антон Сененко виступив на захист Віктора Бєгуна. Він згадав, як з ним проводили "виховну роботу" після того, як він брав участь у акціях проти колишнього міністра Сергія Шкарлета, відомого ліберальним ставленням до плагіату.

"Я терпіти не можу, коли науковцям погрожують. Коли залякують. Мене бісить, коли науковцям погрожують. Мене бісить, коли тих, хто викриває плагіат, називають агентами кремля, мразотами та рештою поганих слів", – каже він.

Попри нові докази плагіату, спільнота освітян, зокрема науковців, розділилася на кілька таборів стосовно Лісового як міністра освіти.

Найрадикальніші вже вимагають його відставки, інші схвалюють призначення і покладають на міністра, який також є військовим, чимало надій.

Деякі науковці обурюються через плагіат, однак побоюються, що у разі відставки Лісового, на його місце може прийти хтось гірший.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак подав свою дисертацію на перевірку щодо плагіату до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.